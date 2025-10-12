Je li kraj babljem ljetu? Evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano vrijeme, sredinom dana uz ponegdje umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 8 do 10 °C, a najviša dnevna oko 20 °C . U središnjoj Hrvatskoj jutro malo svježije i gdjegod maglovito. Magla će se brzo razići pa će dan proteći u znaku većinom sunčanog vremena s najvišom temperaturom do 21 °C. Vjetar većinom slab. I u Gorskoj Hrvatskoj vjetar uglavnom slab, dok će na sjevernom Jadranu još ujutro popuhivati slaba do umjerena bura.

Sunčanih sati bit će mnogo, ali ujutro valja računati na maglu, uglavnom u gorskim kotlinama. Najniža temperatura od 4 °Cu Lici do 15 °C na otocima. Najviša dnevna većinom od 18 do 23 °C. Još toplije u pretežno sunčanoj Dalmaciji. Slaba do umjerena bura sredinom dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar, uz obalu zapadni te jugozapadni. More temperature od 19 do 20 °C, malo do umjereno valovito. I na krajnjem jugu Hrvatske većinom sunčano uz slab do umjeren vjetar, u noći i ujutro buru, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 17 °C, u unutrašnjosti niža. Najviša od 22 do 24 °C, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing.

U novom tjednu promjenjivije, svježije, vjetrovitije

"Početkom novog tjedna u kopnenim će krajevima naoblaka biti promjenjiva. Mjestimice će pasti malo kiše. U ponedjeljak u istočnoj Hrvatskoj, a u utorak u središnjoj i Gorskoj. Sunčana razdoblja bit će česta u unutrašnjosti Dalmacije, zatim u srijedu ponovno i u Lici i Gorskom kotaru.

Vjetar slab, osobito u utorak, i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u padu. I na Jadranu će postupno osvježiti, najprije na sjeveru.

Prevladavat će sunčano vrijeme, a najviše vedrine najvjerojatnije će biti u srijedu. U noći i tijekom jutra popuhivat će slaba do umjerena bura. Krajem utorka bura u jačanju pa će sredina radnog tjedna biti najvjetrovitija uz umjerenu i jaku buru, na udare često i olujnu', prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.