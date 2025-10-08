Javili su se iz MOL-a nakon sastanka s Janafom: 'Kao i uvijek...'

Ranije su iz Janafa poručili kako vjeruju da će "u narednom periodu doći do ugovora koji je prihvatljiv za obje strane". Pregovori će, dodali su, trajati dok se obje strane ne usuglase. Zbog toga je dogovoren i novi sastanak u Zagrebu krajem ovog mjeseca.

"Kao i uvijek, imali smo konstruktivan razgovor s Janafom, našim dobavljačem sirove nafte", poručili su iz MOL-a te dodali:

"Zatražili smo od hrvatske tvrtke koja nam pruža usluge transporta nafte da provede odgovarajuće testove kako bi pokazala da je sposobna svakodnevno tijekom cijele godine prevoziti dovoljne količine sirove nafte kroz Jadranski naftovod. MOL će i dalje pružati svu potrebnu podršku u provedbi testiranja u Hrvatskoj. MOL je, naravno, otvoren za uključivanje vanjskih stručnjaka u ovaj proces, no važno je naglasiti da MOL Grupa snosi glavnu odgovornost za rafinerije i sigurnost opskrbe u regiji", poručili su Mađari.