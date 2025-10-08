Javili su se iz MOL-a nakon sastanka s Janafom: 'Kao i uvijek...'

reakcija iz mađarske

MOL traži da Janaf dokaže kako ima dovoljno kapaciteta za svakodnevni transport nafte prema Mađarskoj
Nakon sastanka predstavnika Janafa i MOL-a u Zagrebu, oglasili su se i iz mađarske naftne kompanije. Ističu da su imali konstruktivan razgovor te su uputili nekoliko zahtjeva

Ranije su iz Janafa poručili kako vjeruju da će "u narednom periodu doći do ugovora koji je prihvatljiv za obje strane". Pregovori će, dodali su, trajati dok se obje strane ne usuglase. Zbog toga je dogovoren i novi sastanak u Zagrebu krajem ovog mjeseca.

"Kao i uvijek, imali smo konstruktivan razgovor s Janafom, našim dobavljačem sirove nafte", poručili su iz MOL-a te dodali:

"Zatražili smo od hrvatske tvrtke koja nam pruža usluge transporta nafte da provede odgovarajuće testove kako bi pokazala da je sposobna svakodnevno tijekom cijele godine prevoziti dovoljne količine sirove nafte kroz Jadranski naftovod. MOL će i dalje pružati svu potrebnu podršku u provedbi testiranja u Hrvatskoj. MOL je, naravno, otvoren za uključivanje vanjskih stručnjaka u ovaj proces, no važno je naglasiti da MOL Grupa snosi glavnu odgovornost za rafinerije i sigurnost opskrbe u regiji", poručili su Mađari.

Predvidljiva tržišna načela

Dodaju kako su predložili "povratak predvidljivim tržišnim načelima te stavljanje komercijalnih odnosa u prvi plan. MOL je oduvijek zagovarao transparentno i tržišno utemeljeno formiranje cijena."

"Predložili smo da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga.

Istodobno smo jasno dali do znanja da stav MOL-a ostaje nepromijenjen: za sigurnost opskrbe u regiji nužno je postojanje barem dvaju visokokapacitetnih i cijenovno konkurentnih naftovoda, kako bi sirovina bila dostupna u slučaju bilo kakvog poremećaja u sustavu", zaključuju iz MOL-a u svom priopćenju.

