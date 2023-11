Davor Ivo Stier otkrio tko stoji iza argentinskog 'luđaka s motorkom'

'On se želi vratiti na onu platformu koja je Argentinu početkom 20. stoljeća dovela do najbogatijih zemalja svijeta. To je platforma jedne minimalne države i pitanje je kako sada smanjiti sva ta izdavanja. Njegova pobjeda mora se gledati kroz proces peronizma koji je bio autoritarni tip vladanja. Krah tog sustava je omogućio Mileiju da s jednom takvom platformom pobjedi. Taj ekscentrični tip komunikacije omogućio mu je veliku popularnost na društvenim mrežama', rekao je Stier za N1.