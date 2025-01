Japanac vukao rikšu kroz cijelu Afriku: Nakon 6000 km stigao u Cape Town

Yuji "Gump" Suzuki bio je emotivan dok se zahvaljivao svojim pristašama za potporu tijekom posljednjeg pothvata koji je započeo u kenijskoj metropoli u srpnju a odveo ga je u Tanzaniju, Zambiju, Bocvanu i Namibiju.

"Ne bih uspio bez vas", rekao je Suzuki. "Trčim iz zabave. Putujem već devet godina i dobivam od vas snagu, tako da i ja vama također dajem snagu. To je moj život."

Suzuki je već vukao svoju dvokolicu iz Kine do Indije od 2016. do 2017. godine, prešao je s njom 2500 kilometara u Europi 2017. godine te 5100 kilometara u Sjedinjenim Državama od 2022. do 2023. godine, prema njegovoj internetskoj stranici.

Njegova rikša teška je više od stotinu kilograma.