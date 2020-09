Janša stao u obranu Orbana: Neće proći 'dvostruki kriteriji' o tome što je vladavina prava

Slovenski premijer Janez Janša kritizirao je nedavni poziv Europskog parlamenta da države EU-a na Europskom vijeću utvrde postoje li opasnost od kršenja vladine prava kao temeljne europske vrijednosti u Mađarskoj

"Vladavina prava je temelj EU-a i nijedna država ne može biti članica ako to ne priznaje. Ne poznajem nijednu članicu koja se tog načela odriče. Ali, da netko pokušava ugurati u vladavinu prava svoj pogled na to kako neke marginalne skupine trebaju biti u biti privilegirane ili u taj pojam unijeti dvostruke kriterije, pa se u jednoj državi tolerira postojanje političkih zatvorenika, a kod druge se izražava protivljenje sasvim logičnim reformama u pravosuđu - e to neće proći!", kazao je Janša u razgovoru za privatnu televizijsku postaju Nova24.tv, dodavši da to Europsko vijeće u kojemu su lideri svih članica "nikad" neće dopustiti.

Što se tiče dotičnog poziva Europskog parlamenta koji je poziv Europskom vijeću da se odredi o mogućem kršenju vladavine prava u Mađarskoj izglasao s većinom od 448, 197 protiv i 48 suzdržanih, Janša je kazao da je to u Europskom parlamentu, sastavljenom od mnogo političkih skupina i različitih interesa, moguće jer se od slučaja do slučaja sklapaju većine na osnovi "kalkulacija i političke trgovine".

"No, s načelom vladavine prava je gotovo kad se o tome politički odlučuje. Europski parlament je političko tijelo, sastavljeno je od političkih skupina. Ako se tako budu donosile odluke što je vladavina prava u jednoj ili drugoj državi, to bi bio put prema ubrzanom raspadu Europske unije", kazao je Janša.

Dodao je da je ono što se u vezi s tim slučajem događa "u briselskom mjehuriću" apsurdno, te da ukazuje da oni koji tako razmišljaju nisu svjesni što su u ovom trenutku pravi problemi Europske unije.

Lidera Slovenske demokratske stranke (SDS) Janšu oporba lijevog centra optužuje da je pod utjecajem mađarskog premijera Viktora Orbana i da je vanjsku politiku Slovenije udaljio od francusko-njemačke osovine, tzv. "jezgre Europe" i europskih liberalnih demokracija u starim članicama-osnivačima Europske unije, što on odbacuje.

"Što se tiče središnje Europe ili Višegradske četvorke, danas je to s obzirom na realnu situaciju u mnogo čemu baš europska jezgra. Ako netko misli da je jezgra Europe u Molenbeeku usred Bruxellesa, onda neka ide tamo, pa će vidjeti je li ondje Europa ili nešto drugo", kazao je za Nova24.tv Janša, kojega s mađarskim premijerom uz političko prijateljstvo veže i sličan pogled na problematiku nekontroliranih migracija iz pretežito islamskih država.