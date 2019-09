Jandroković o bojkotu Povjerenstva za sukob interesa: Postoji revolt prema takvoj vrsti ponašanja

Predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković komentirao je aktualnu političku situaciju. Osvrnuo se na Milorada Pupovca, Miru Kovača, ali i ponašanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Istaknuo je da HDZ po zakonu ne mora dostavljati dokumentaciju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, ali i da nema razloga da ih ne pokažu

'Morate biti svjesni da i Povjerenstvo mora voditi računa kako i na koji način pokreće postupak. Zapanjila me izjava jedne članice da i lopovi pred sudom moraju raditi ono što im sud kaže, to je prejudiciranje krivnje.

Za izjave Mire Kovača o razvrgavanju koalicijske suradnje sa SDSS-om i kandidaturi za mjesto predsjednika HDZ-a kaže kako je puno onih koji nastoje politički parazitirati na toj situaciji i dobiti nešto političkih bodova.

"Filozofija HDZ-a je drugačija, želimo ozbiljno i odgovorno voditi zemlju, voditi računa o temeljnim vrijednostima. Neću se uključivati u ovu vrstu rasprava koje žele produljivati podjele.

Gospodin Kovač već drugi puta u kriznim situacijama kada HDZ ima političkih izazova javlja se i iznosi svoje ambicije, on na to ima pravo, ali mora voditi računa o vremenu kada to govori. Svjedok sam svih ovih godina da ljudi vrlo često loše procjenjuju vlastite sposobnosti i kvalitete i u tom kontekstu vidim njegovu kandidaturu", rekao je.