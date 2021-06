Jakovina o presudi Stanišiću i Simatoviću: Spašen je nekakav obraz Mehanizma, ali odgovore na glavna pitanja nismo dobili

Sud u Den Haagu osudio je u srijedu na po 12 godina zatvora nekadašnje čelnike SDB-a Jovicu Stanišića i Franka Simatovića Frenkija u ponovljenom postupku za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. Odluku Suda u N1 Newsroomu komentirao je povjesničar Tvrtko Jakovina

'Prošlo je od rata i trenutka kad je Milošević prestao biti vladar u Srbiji nekoliko desetljeća, od trenutka kad se ovoj dvojici sudi gotovo 20 godina… Sve pravne i politički prave reperkusije su se već dogodile. Što se trebalo dogoditi, dogodilo se. Ovo će ostat važno pojedinim ljudima u regiji koji, s jedne strane neće biti do kraja sretni, a drugi koji će ovo nastojati protumačiti da je Srbija izmaknuta', dodao je Jakovina.

'Nedvojbeno je rečeno da nisu odgovorni za veliki plan, osim što su sudjelovali u obučavanju odgovornih za zločine. Kao nekome tko to ne gleda kao pravnik ovo zvuči njeasno jer su u nekoliko situacija uspjeli dokazati da čak jedinice koje su nazvane po jednom od njih dvojice bile tamo, izabrali su ih, brinuli se oko svega, ali ništa više od toga nije otišlo. Sve što se događalo u Beogradu ostaje, ne više za pravnike, nego za povjesničare', rekao je Jakovina za N1.

Ipak, nismo dobili odgovore na najbitnija pitanja, smatra povjesničar.

'Nismo čuli one glavne riječi – tko je financirao, otkud su ti ljudi dolazili. Ljudi na čelu obavijesnih struktura nisu dolazili kao privatni pojedinci. To nije mogao biti privatni posao. Taj dio, tu zadovoljštinu ili ono što bi bilo logično, tko financira te ‘frenkijevce’, otkud su došli ti ljudi… Taj dio ovdje nije uspostavljen. Dobili smo nekakvu točku koja je sigurno bolje od oslobađajuće presude, spašen je i nekakav obraz Mehanizma, ali odgovore na glavna pitanja nismo dobili i mislim da će to na tome ostati', rekao je Jakovina.