Jakovčić: U najnovijoj Junckerovoj izjavi vidim jednu vrlo veliku opasnost

Ako članice EU ne budu zainteresirane za ono što se događa između Hrvatske i Slovenije tada u pitanje dolazi i ulazak Hrvatske u schengenski prostor, istaknuo je europarlamentarac Ivan Jakovčić (IDS/ALDE) komentirajući izjavu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da 'hrvatsko-slovenski granični spor nikoga drugog u Europi ne zanima i da nitko ne zna o čemu se zapravo radi.'

To je nešto što je vrlo opasno jer to znači da Hrvatska i Slovenija ostaju same. U tom kontekstu to sigurno neće biti dobro. Ako nitko u EU ne razumije srž hrvatsko-slovenskog spora to znači da Hrvatska nije svojim europskim partnerima dovoljno dobro objasnila svoje pozicije oko arbitraže.'

'Vrlo je velika opasnost da ako zemlje članice ne budu zainteresirane za ono što se događa između Hrvatske i Slovenije da u pitanje onda dolazi i cijeli naš sustav ulaska u schengenski prostor što je, naravno, za nas od suštinske važnosti kao zemlju. S druge strane imamo i jasan problem dolaska turističke sezone koja je operativni problem', upozorio je Jakovčić.