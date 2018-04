Jakovčić: Nikad ne bih podvio rep ispred ratnog zločinca Šešelja

Ivan Jakovčić, zastupnik u Europskom parlamentu, gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao odnose Hrvatske i Srbije

Naveo je da je hrvatska delegacija trebala ostati u Beogradu, a ne podviti rep ispred ratnog zločinca Vojislava Šešelja.

'Ja to ne bih nikad napravio. Ponosan sam na Nenada Čanka koji je išao do kraja i u pisarnici u Beogradu tražio da se Šešelja izbaci iz Skupštine. Mi takve ljude trebamo podržati, on je pokazao koliko je demokrat. Nitko ne zna što se zapravo dogodilo, nego na temelju Šešeljeva priopćenja podviti rep nisam siguran da je to bio najmudriji potez', kazao je Jakovčić.