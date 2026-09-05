Jadranka Kosor: Plenković sad može odahnuti, Vlada je dobila fantastičnu priliku

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor gostovala je u studiju N1 televizije kod Nine Kljenak i Hrvoja Krešića, gdje je komentirala veliki prosvjed 'Hod za Liku' održan u Zagrebu

Prisjetila se i vlastitog iskustva s prosvjedima dok je bila na čelu Vlade, kada su prosvjednici dolazili i pred njezinu kuću te tražili njezinu ostavku. 'Nakon ovog prosvjeda oni koji su ga organizirali mogu biti zadovoljni, jer je na ulice izašla pristojna, uljuđena Hrvatska koja zna artikulirati svoje zahtjeve, Hrvatska koja ne vrijeđa i ne dijeli. S druge strane, mislim da gospodin Plenković, koji se zadnjih dana upro da targetira sve one koji su se na bilo koji način, kako je znao reći, 'zakvačili', 'prilijepili' uz prosvjednike i organizatore, može odahnuti', poručila je Kosor na N1 televiziji.

'Plenković i Vlada mogu mirno spavati' Istaknula je da, iako je na prosvjedu bilo jako puno ljudi, Plenković može odahnuti jer, iako je bilo teških riječi i među govornicima vidljivo teško ogorčenje, nije bilo nijedne riječi ni poziva za ostavkom bilo koga od odgovornih. Bile su to, kaže, poruke koje se, kad se sve analizira, svode na protivljenje nepoznatom nekome tko je sve to skrivio i tko je donio neke zakone. 'Za Andreja Plenkovića i Vladu prosvjed je završio relativno mirno. Mislim da mogu mirno spavati jer nije bilo nikakvih poruka o tome da odgovorni moraju otići. Od odgovornih koje nisu imenovali, ali su spominjali između redova, očekuju da to riješe', rekla je. 'Netko tko ovo prvi put gleda ne zna tko je šutio' Iako je Bušić iz inicijative 'Gospić je naš dom' na bini govorio da su dvije godine šutjeli, Kosor kaže da neki stranac koji ovo sada prvi put gleda ne zna tko je šutio, tko je mijenjao zakone da bi se mogao uvoziti taj opasan otpad, tko dvije i pol godine nije ništa učinio niti kome su pisali najmanje četiri puta sa zahtjevom da ih se primi. Vlada je sada, ističe Kosor, dobila jednu fantastičnu priliku da ispuni zahtjeve koje su artikulirali i da se time ta priča završi.

Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban







+37 Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

'Gospić nije jedini problem' Puno je građana i govornika upozorilo da Gospić nije jedini. Kosor navodi da se ovo iz prosvjeda za Liku i Gospić pretvorilo u prozivanje drugih problema ekološke prirode diljem Hrvatske. Jasno je, dodaje, da se to rasplinulo i u političkom smislu zato što su neke od spomenutih lokacija one na kojima su vlast proteklih godina obnašali ljudi koji nisu iz vladajuće stranke na državnoj razini. 'To se u političkom smislu može sažeti, a znate da političari to vole i to je smisao političkoga rada - i oni drugi nisu činili ništa. Iako je problem Gospića sasvim specifičan i on nadilazi sve ove zajedno, kad zbrojite, on je nešto sasvim drugo. Nezamislivo je, s političke strane, kad bi meni pisali četiri puta iz neke građanske inicijative i upozoravali na užasan problem otrova koji je možda već proširen, toga što se nikad neće razgraditi. Da mi je netko pisao, naravno da bih ih primila i alarmirala', rekla je. 'Ne mogu vjerovati da ovo nije došlo premijeru na stol' Poručuje da ne može vjerovati da ovo nije došlo premijeru na stol. 'To me podsjetilo na one vapaje Mare Tomašević, koja piše da ju spase od nasilnog supruga. Usporedba u ovom trenutku nije sasvim dobra, ali govori o činjenju i nečinjenju. Dva dana prije prosvjeda predsjednik Vlade je otišao u Gospić i tamo je ponovno održao predavanje u smislu da je sve to rješivo i da će sve riješiti. Prije toga je na konferenciji za novinare rekao da je to histerizacija oporbe. Izrekao je nešto što je meni kao osobi koja se jako dugo bavila politikom jako teško razumjeti. Kad on kaže 'nikome nije ništa'. Netko tko nije stručnjak, tko nije obavio dubinske analize o zdravlju ljudi na tom području, ne bi se usudio reći nikome nije ništa. Tko zna kako je kome', poručila je.

Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+42 Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac