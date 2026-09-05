veličanje mladića

Plenković iz Italije opet prozvao Srbiju: Ne razumiju što je EU!

I.V./Hina

05.09.2026 u 16:07

Andrej Plenković na Cernobbio forumu
Andrej Plenković na Cernobbio forumu Izvor: Društvene mreže / Autor: X
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Migracije, energetska sigurnost, proširenje Europske unije i demografija među glavnim su izazovima Sredozemlja o kojima je premijer Andrej Plenković govorio u subotu na 52. Cernobbio forumu, poručivši da proširenje EU-a treba ubrzati, ali uz pristup temeljen na zaslugama i ispunjavanju kriterija.

Plenković je o budućnosti Sredozemlja razgovarao s albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjedavajućim Globalnog savjetodavnog vijeća Europske investicijske banke Paolom Gentilonijem.

Kao jedan od izazova izdvojio je migrantsku krizu, istaknuvši da je Hrvatska protok nezakonitih migranata smanjila na gotovo zanemariv broj. "Oko 7.000 policajaca svakodnevno čuva granicu dugu 1.300 kilometara, a tehnološki napredak i ulaganja dodatno pomažu cijelom procesu", napisao je Plenković u objavi na platformi X.

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Govoreći o posljedicama sukoba na Bliskom istoku, Plenković je upozorio na rast cijena nafte i plina te posljedice moguće blokade Hormuškog tjesnaca na gospodarski rast i inflaciju. Nestašica energenata, upozorio je, mogla bi, ako se nastavi, imati velike posljedice za gospodarstvo regije.

Istaknuo je da su energetska tranzicija i diverzifikacija opskrbe, kao i jačanje infrastrukture i bolje međusobno povezivanje, važni za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima.

Hrvatska se, rekao je, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal i energetsku infrastrukturu pozicionirala kao mediteranska vrata prema srednjoj Europi kada je riječ o opskrbi plinom i naftom.

Proširenje EU-a uz jednake kriterije za sve

Govoreći o proširenju Europske unije, Plenković je rekao da se nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenilo raspoloženje i da postoji želja za ubrzanjem procesa. No, naglasio je da se i dalje treba primjenjivati pristup temeljen na zaslugama te da svi kandidati trebaju imati jednak tretman i ispuniti potrebne kriterije.

Pritom je upozorio i na važnost poštivanja temeljnih vrijednosti, rekavši da je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića "otklon od svega onoga što je u temeljima europske integracije".

"Netko tko odaje državne počasti osuđenom ratnom zločincu ne razumije što je Europska unija, ne dijeli iste vrijednosti demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, a kamoli solidarnosti s njima", poručio je.

Kao jedan od izazova izdvojio je i demografiju, upozorivši da se europske nacije smanjuju dok migracije rastu. Ocijenio je da je zato nužno ozbiljno pristupiti demografskoj revitalizaciji, koja, kako je naveo, ima ključno mjesto u politikama hrvatske vlade.

To će, dodao je, dugoročno pridonijeti i gospodarskom rastu EU-a, a povećanje konkurentnosti važan je dio novog Višegodišnjeg financijskog okvira. Uz to, povećavaju se i ulaganja u obranu na razini cijele Unije.

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