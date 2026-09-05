Plenković iz Italije opet prozvao Srbiju: Ne razumiju što je EU!

Migracije, energetska sigurnost, proširenje Europske unije i demografija među glavnim su izazovima Sredozemlja o kojima je premijer Andrej Plenković govorio u subotu na 52. Cernobbio forumu, poručivši da proširenje EU-a treba ubrzati, ali uz pristup temeljen na zaslugama i ispunjavanju kriterija.

Plenković je o budućnosti Sredozemlja razgovarao s albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjedavajućim Globalnog savjetodavnog vijeća Europske investicijske banke Paolom Gentilonijem. Kao jedan od izazova izdvojio je migrantsku krizu, istaknuvši da je Hrvatska protok nezakonitih migranata smanjila na gotovo zanemariv broj. "Oko 7.000 policajaca svakodnevno čuva granicu dugu 1.300 kilometara, a tehnološki napredak i ulaganja dodatno pomažu cijelom procesu", napisao je Plenković u objavi na platformi X.

Govoreći o posljedicama sukoba na Bliskom istoku, Plenković je upozorio na rast cijena nafte i plina te posljedice moguće blokade Hormuškog tjesnaca na gospodarski rast i inflaciju. Nestašica energenata, upozorio je, mogla bi, ako se nastavi, imati velike posljedice za gospodarstvo regije. Istaknuo je da su energetska tranzicija i diverzifikacija opskrbe, kao i jačanje infrastrukture i bolje međusobno povezivanje, važni za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Hrvatska se, rekao je, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal i energetsku infrastrukturu pozicionirala kao mediteranska vrata prema srednjoj Europi kada je riječ o opskrbi plinom i naftom.

U Italiji sudjelujemo na 52. Cernobbio forumu „Intelligence on the World, Europe, and Italy“. S predsjednikom Vlade Albanije @ediramaal i predsjedavajućim Globalnog savjetodavnog vijeća @EIB Paolom Gentilonijem razgovarao sam o budućnosti Sredozemlja u kontekstu proširenja 🇪🇺,… pic.twitter.com/T4UVTp3RER — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 5, 2026