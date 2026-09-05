Održana komemoracija Mladiću zbog koje je Europa nagazila Vučića: Skupila se zanimljiva ekipa

U Domu Vojske Srbije u Beogradu u subotu je održana komemoracija Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske koji je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Najava da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti izazvala je osude organizacija za ljudska prava, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca otkazala je planirani posjet Srbiji.

Komemoracija bivšem zapovjedniku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, održana je u subotu u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Ispred zgrade okupilo se stotinjak ljudi, kao i veća skupina novinara iz redakcija koje nisu dobile akreditacije za praćenje događaja. Među njima je bio i Radio Slobodna Europa, kojemu je, prema navodima redakcije, uskraćena akreditacija uz obrazloženje da je „broj mjesta ograničen“. Na komemoraciju su stigli srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, Mladićev sin Darko i udovica Bosiljka. Među nazočnima je bio i nekadašnji potpredsjednik Savezne vlade Jugoslavije Nikola Šainović. Haški tribunal pravomoćno ga je osudio na 18 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima 1999. godine, među kojima su deportacije, prisilna premještanja, ubojstva i progoni.

Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+3 Komemoracija za Ratka Mladića u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

Tijelo prevezeno iz Haaga Mladić je preminuo u pritvorskoj bolnici u Haagu, gdje je bio u nadležnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Nakon njegove smrti predsjednica Mehanizma naredila je punu istragu o okolnostima smrti. Zrakoplov s njegovim tijelom sletio je u četvrtak u beogradsku zračnu luku Nikola Tesla, a prema najavi njegova sina Darka, pokop će biti održan u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Srbijanski ministar pravosuđa ranije je najavio da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Takav odnos srbijanskih vlasti prema Mladiću izazvao je reakcije organizacija za ljudska prava zbog činjenice da je riječ o pravomoćno osuđenom ratnom zločincu.

Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: CROPIX





Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: CROPIX

Pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici Ratko Mladić bio je zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od svibnja 1992. najmanje do studenoga 1996. Uhićen je u Srbiji 2011. nakon gotovo 16 godina skrivanja, a potom izručen Haškom tribunalu. Haški tribunal 2017. proglasio ga je krivim za genocid na području Srebrenice 1995., kao i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i prisilna premještanja. Osuđen je i za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja kojom je terorizirano civilno stanovništvo Sarajeva te za uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Izrečena mu je kazna doživotnog zatvora. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma 2021. potvrdilo je ključne dijelove presude i doživotnu kaznu. Pravomoćnom presudom Mladić je tako ostao osuđen za genocid, pet zločina protiv čovječnosti te četiri kršenja zakona i običaja ratovanja. Inicijativa: Zloupotrijebljeni su državni resursi Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji osudila je korištenje državnih resursa pri dopremanju Mladićeva tijela i organizaciji komemoracije. „Mladić je pravomoćnom presudom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove 2021. godine izgubio čin u Vojsci Srbije, prethodno Vojsci Jugoslavije, sukladno članku 185. Zakona o Vojsci Srbije, čime je izgubio i prava po toj osnovi – državne i vojne počasti“, poručili su iz Inicijative. Smatraju stoga da su Vlada Srbije i Ministarstvo obrane odavanjem počasti Mladiću prekršili Zakon o Vojsci Srbije.