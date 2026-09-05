poruka nakon prosvjeda

Možemo: Promjene neće biti moguće bez rušenja HDZ-a i Plenkovića

I.V.

05.09.2026 u 17:03

Tomislav Tomašević, Sandra Benčić i Ivana Kekin
Tomislav Tomašević, Sandra Benčić i Ivana Kekin Izvor: Društvene mreže / Autor: Možemo!
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''Otpadni HDZ" je naša glavna poruka, jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenja otpadom, neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem'', kazali su iz stranke Možemo!

Stranka Možemo! oglasila se o današnjem prosvjedu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Građani cijele Hrvatske, okupljeni danas na prosvjedu u Zagrebu, poručili su HDZ-u i Andreju Plenkoviću da ne žele ovakav model upravljanja Hrvatskom.

HDZ je u zadnjih 30 godina svojim modelom upravljanja uništio resurse za buduće generacije, uništio je ovu zemlju i njezine tvornice koje su zapošljavale tisuće ljudi, a sada u njima imamo samo toksični otpad. "Otpadni HDZ" je naša glavna poruka, jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenja otpadom, neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem.

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Potrebni su novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku", poručila je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, s današnjeg prosvjeda "Hodaj za Liku", koji je organizirala inicijativa "Gospić je naš dom".

'Ovo imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu...'

Članovi i volonteri stranke iz cijele Hrvatske, iz Karlovca, Rijeke, Pule, Pazina, Osijeka, Samobora, Zadra, Šibenika, Splita, pa sve do članova s Korčule, došli su u Zagreb podržati organizatore inicijative "Gospić je naš dom". Istaknuli su da su solidarni s Gospićem jer i sami imaju slične situacije diljem Hrvatske, u svojim dvorištima:

"Ovakvo stanje imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu, diljem Hrvatske. Ovdje smo, zajedno s desecima tisuća ljudi, i glasno poručujemo da moramo mijenjati model u kojem se nekolicina bogati na štetu svih ostalih i na štetu budućnosti naše djece."

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić pojasnila je kako je svaki javni prosvjed politički, a kako je nužno da država sanira sve lokacije ilegalno odloženog otpada, pronađe krivce za odlaganje, naplati od njih nastalu štetu i trošak sanacije te da kazne za takva djela budu odvraćajuće.

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