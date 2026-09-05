Možemo: Promjene neće biti moguće bez rušenja HDZ-a i Plenkovića

HDZ je u zadnjih 30 godina svojim modelom upravljanja uništio resurse za buduće generacije, uništio je ovu zemlju i njezine tvornice koje su zapošljavale tisuće ljudi, a sada u njima imamo samo toksični otpad. "Otpadni HDZ" je naša glavna poruka , jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenja otpadom, neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem .

"Građani cijele Hrvatske, okupljeni danas na prosvjedu u Zagrebu , poručili su HDZ-u i Andreju Plenkoviću da ne žele ovakav model upravljanja Hrvatskom.

Potrebni su novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku", poručila je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, s današnjeg prosvjeda "Hodaj za Liku", koji je organizirala inicijativa "Gospić je naš dom".

'Ovo imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu...'

Članovi i volonteri stranke iz cijele Hrvatske, iz Karlovca, Rijeke, Pule, Pazina, Osijeka, Samobora, Zadra, Šibenika, Splita, pa sve do članova s Korčule, došli su u Zagreb podržati organizatore inicijative "Gospić je naš dom". Istaknuli su da su solidarni s Gospićem jer i sami imaju slične situacije diljem Hrvatske, u svojim dvorištima:

"Ovakvo stanje imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu, diljem Hrvatske. Ovdje smo, zajedno s desecima tisuća ljudi, i glasno poručujemo da moramo mijenjati model u kojem se nekolicina bogati na štetu svih ostalih i na štetu budućnosti naše djece."

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić pojasnila je kako je svaki javni prosvjed politički, a kako je nužno da država sanira sve lokacije ilegalno odloženog otpada, pronađe krivce za odlaganje, naplati od njih nastalu štetu i trošak sanacije te da kazne za takva djela budu odvraćajuće.