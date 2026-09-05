Možemo: Promjene neće biti moguće bez rušenja HDZ-a i Plenkovića

''Otpadni HDZ" je naša glavna poruka, jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenja otpadom, neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem'', kazali su iz stranke Možemo!
Stranka Možemo! oglasila se o današnjem prosvjedu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Građani cijele Hrvatske, okupljeni danas na prosvjedu u Zagrebu, poručili su HDZ-u i Andreju Plenkoviću da ne žele ovakav model upravljanja Hrvatskom.
HDZ je u zadnjih 30 godina svojim modelom upravljanja uništio resurse za buduće generacije, uništio je ovu zemlju i njezine tvornice koje su zapošljavale tisuće ljudi, a sada u njima imamo samo toksični otpad. "Otpadni HDZ" je naša glavna poruka, jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenja otpadom, neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem.
Potrebni su novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku", poručila je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, s današnjeg prosvjeda "Hodaj za Liku", koji je organizirala inicijativa "Gospić je naš dom".
'Ovo imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu...'
Članovi i volonteri stranke iz cijele Hrvatske, iz Karlovca, Rijeke, Pule, Pazina, Osijeka, Samobora, Zadra, Šibenika, Splita, pa sve do članova s Korčule, došli su u Zagreb podržati organizatore inicijative "Gospić je naš dom". Istaknuli su da su solidarni s Gospićem jer i sami imaju slične situacije diljem Hrvatske, u svojim dvorištima:
"Ovakvo stanje imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu, diljem Hrvatske. Ovdje smo, zajedno s desecima tisuća ljudi, i glasno poručujemo da moramo mijenjati model u kojem se nekolicina bogati na štetu svih ostalih i na štetu budućnosti naše djece."
Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić pojasnila je kako je svaki javni prosvjed politički, a kako je nužno da država sanira sve lokacije ilegalno odloženog otpada, pronađe krivce za odlaganje, naplati od njih nastalu štetu i trošak sanacije te da kazne za takva djela budu odvraćajuće.