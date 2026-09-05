Od Siska do Splita i Istre: Ovo su crne točke diljem Hrvatske na koje su upozorili prosvjednici

Predstavnici građanskih inicijativa i ekoloških udruga upozorili su u subotu na prosvjednom skupu "Hodaj za Liku, hodaj ha Hrvatsku" kako problem s otpadom i crne točke nemaju samo Gospić i Lika, nego i brojna druga mjesta te poručili da se sustav mora mijenjati

Sisak je u posljednjih 30 godina postao grad hrvatskog, a sada i grad europskog otpada, ustvrdila je Snježana Sužnjević Vago iz GI ''Siščani ne žele biti Smetlišćani''. ''Razočarali smo i bijesni. Bijesni smo zato što su sve dosadašnje političke garniture naš grad zatrpavali smećem, prodavali su bez ikakve vizije i bez ikakvog uma poslovne prostore u našim industrijskim zonama kraljevima otpada'', kazala je Sužnjević Vago dodavši kako će probleme naslijediti buduće generacije. Kao posebnu opasnost označila je ''pilićarsku ekobombu'' u okolici Siska naglasivši kako je projekt na čekanju jer je ''pala'' studija utjecaja na okoliš i to, kako je kazala, zahvaljujući nekolicini upornih građana koji su pisali prigovore, pritisku na političke strukture i pritisku na Ministarstvo.

Grubić: Trećina Vranjičana umrla je od mezotelioma Mariana Grubić iz GI ''Mjesto koje hoće živjeti'' iz Vranjica upozorila je na problem azbestne šljake iz bivše tvornice Salonit koja je u okolici tog mjesta godinama bila odlagana istaknuvši kako ta crna točka – deponij ima 63 tisuće kubičnih metara opasnog kancerogenog otpada. ''Vranjic je mjesto koje hoće živjeti punim plućima i da više nitko ne umire u agoniji hvatanja zraka'', kazala je Grubić. Istaknula je i da je Salonit radio od 1921. do 2006. te da je azbest uzrok iznimno opasnog oblika raka pluća – mezotelioma.

Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban







+37 Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

''Danas je u Vranjicu 1200 stanovnika. Naših pokojnih mještana je 400, znači trećina mještana je umrla od mezotelioma. To nisu brojke, to su naši očevi, majke, sestre, braća, djeca, bake, djedovi'', kazala je. Dodala je i kako se posljedice izloženosti azbestu pojavljuju i desetljećima kasnije te se još i sada dvadesetak osoba liječi od mezotelioma. Ante Gusić, iz udruge ''Vlajter-ego Benkovac'' kazao je i kako je Benkovac jedno od crnih rupa te istaknuo kako je više od 11.000 kubika mikroplastike i opasnog otpada zakopano tisuću metara od dječeg vrtića i osnovne škole. ''Zakopano je u kamenolome koji su privatnom vlasništvu poduzetnika koji su se time obogatili, profitirali. Oni su zaradili, profitirali, a nama su ostavili otrovano tlo'', kazao je Gusić. Sivka: I Zagreb ima "ekološke tempirane bombe" Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka upozorila je i kako u Zagrebu postoje "ekološke tempirane bombe" koje desetljećima čekaju rješenje te pri tome poručila kako je za opasni otpad zadužena država. Navela je kako se na Gospiću netko "dobro obogatio" te da smo za iznos sanacije i sve one koje slijede mogli unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i unijeti reda na svim razinama - nacionalnoj, županijskoj, lokalnoj. U tom kontekstu je istaknula kako je Jakuševec "brdo problema" na koji upozoravaju već 30 godina te da je slična situacija i s drugim legalnim odlagalištima diljem Hrvatske koje je potrebno hitno riješiti, ali da to ipak nije usporedivo s uvozom i mafijaškim ilegalnim zakapanjem otpada koje je bilo pod pokroviteljstvom vlasti i njezinih državnih institucija.

Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+42 Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

"Zato smo ovdje. Zato što je taj uvoz i to zakopavanje omogućio potpis ministra zašite okoliša. Zato što je glavni državni inspektor primio mito i onda zažmirio, a premijer tvrdi da ništa ne zna", poručila je, na što su prosvjednici počeli skandirati - "Lopove!". Navela je kako ne treba očekivati da će sustavna promjena doći iz njihovih redova, poručivši kako je sve na građanima te da njihov otpor mora biti argumentiran i ujedinjen. Fućak: Gdje je nestalo 100.000 kubika otpada u "gradu koji teče" Irena Burba Udruga Zelena Istra istaknula je kako svim hrvatskim krajevima zajedničko neprocjenjivo prirodno bogatstvo, ali i tisuće tona ilegalno odloženog ili zakopanog otpada, neučinkovit sustav gospodarenja otpadom, neefikasne inspekcijske službe, kršenje zakona bez posljedica te sustav koji nas je prodao. Pri tome je upozorila kako je 2020. u hale bivše Istraplastike usred Pazina dovezen i ilegalno skladišten otpad iz Italije te da je 13.000 tona otpada još uvijek tamo. "Sustav reagira tek kada se dogodi katastrofa, umjesto da je spriječi. Građani ne bi trebali biti detektivi koji godinama dokazuju ekološku bombu, da udišu smrad i strahuju za pitku vodu", poručila je.

Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper







+66 Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper