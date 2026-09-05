VIDEO, FOTO Pogledajte prizore koje će Hrvatska pamtiti: 'Običnim ljudima je dosta!'

Središnji zagrebački trg i okolne ulice ispunili su u subotu građani na prosvjedu ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji GI "Gospić je naš dom" koji su poručili kako se sustav mora mijenjati iz korijena te su pozvali na političku odgovornost zbog svih crnih točaka u Hrvatskoj

"Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti, ali ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od naših razlika - to je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kakvu smo je sanjali", poručio je u govoru Vjekoslav Bušić ispred Građanske inicijative "Gospić je naš dom".

Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Mi nismo ovdje zato što smo htjeli, nego zato što smo morali, rekao je. "Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili", dodao je.

Bušić je poručio kako neće pristati na priče da će odgovorni biti kažnjeni u kaznenom postupku. "Hoće, to nije vaš posao, to je posao pravosuđa. Ja vas pitam gdje je vaša politička odgovornost, tko je stvorio institucije, tko je birao ljude koji su nas trebali zaštititi, a nisu. Tko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutjeli. Tko je birao taj sustav, tko ga je postavio i tko za njega odgovara", upitao je, na što su prosvjednici počeli skandirati - "Izdaja!".

Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban







+37 Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Upitao je tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo te poručio kako se sustav mora mijenjati iz korijena i da prosvjed mora postaviti novi standard koji je trebao biti postavljen prije 36 godina. "Vratimo struku na čelo svih institucija i izbacimo sve one koji su tamo temeljem političke iskaznice", naveo je.

Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+42 Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac