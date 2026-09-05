VIDEO, FOTO Pogledajte prizore koje će Hrvatska pamtiti: 'Običnim ljudima je dosta!'

Središnji zagrebački trg i okolne ulice ispunili su u subotu građani na prosvjedu ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji GI "Gospić je naš dom" koji su poručili kako se sustav mora mijenjati iz korijena te su pozvali na političku odgovornost zbog svih crnih točaka u Hrvatskoj
"Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti, ali ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od naših razlika - to je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kakvu smo je sanjali", poručio je u govoru Vjekoslav Bušić ispred Građanske inicijative "Gospić je naš dom".
Mi nismo ovdje zato što smo htjeli, nego zato što smo morali, rekao je. "Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili", dodao je.
Bušić je poručio kako neće pristati na priče da će odgovorni biti kažnjeni u kaznenom postupku.
"Hoće, to nije vaš posao, to je posao pravosuđa. Ja vas pitam gdje je vaša politička odgovornost, tko je stvorio institucije, tko je birao ljude koji su nas trebali zaštititi, a nisu. Tko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutjeli. Tko je birao taj sustav, tko ga je postavio i tko za njega odgovara", upitao je, na što su prosvjednici počeli skandirati - "Izdaja!".
Upitao je tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo te poručio kako se sustav mora mijenjati iz korijena i da prosvjed mora postaviti novi standard koji je trebao biti postavljen prije 36 godina.
"Vratimo struku na čelo svih institucija i izbacimo sve one koji su tamo temeljem političke iskaznice", naveo je.
Između ostalog, Bušić je rekao kako ovo nije samo pitanje Gospića, već i cijele Hrvatske, te da se odgovornost mora tražiti za sve crne točke.
Gospićanka Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je otpad zakopavan, u potresnom govoru zahvalila je tisućama okupljenih građana, istaknuvši kako se zbog njih po prvi put ne osjeća napušteno, usamljeno, glupo, a niti kao dežurni luđak.
Mi, obični ljudi, naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno, vi nam svaki dan stavljate teret i brigu na leđa svojim porezima, nametima, prirezima, cijenama koje divljaju, a o legalnim krađama i da ne pričamo. Mi se svakodnevno borimo sa sustavom, s predrasudama, sa strahovima i s brigama običnih ljudi", poručila je državnoj vlasti.
Vi nas obmanjujete, lažete i iza leđa nam se rugate, ocijenila je.
"Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke eko-mafiji. Naš je dom krvlju, životima i zdravljem obranjen i stvoren - vi ste ga zasuli tonama i tonama opasnog otpada", dodala je Šikić.
Običnim ljudima je dosta i nećete nas pretvoriti u europsko smetlište otrovnog otpada, poručila je te građane pozvala da ne šute i obrate pozornost kad sanacija krene te prijave svaki sumnjivi kamion.