Učiteljica, odvjetnik, humanitarka, panker: Tko su aktivisti koji su govorili na Trgu?

Hrvatska je 2026. shvatila da je postala masovno odlagalište otpada, iako aktivisti iz manjih sredina na to već desetljećima upozoravaju. Sav se revolt, međutim, prelio zbog situacije u Lici. Na nju su najizravnije ukazali članovi građanske inicijative 'Gospić je naš dom', iako su se na prosvjedu obratili i brojni drugi dugogodišnji eko aktivisti

Među njima je najveću pozornost privukao razorno iskren govor Željke Šikić, učiteljice iz Gospića i jedne od istaknutih članica Građanske inicijative Gospić je naš dom, koja već dulje upozorava na problem ilegalno odloženog opasnog otpada.

U javnosti je posebno prepoznatljiva kao stanovnica koja živi neposredno uz sporno odlagalište te je govorila o strahu za zdravlje svoje obitelji i činjenici da vodu za piće kupuje još od 2021. godine.

Kroz inicijativu traži hitnu sanaciju, kontinuirani monitoring okoliša te utvrđivanje kaznene odgovornosti svih koji su sudjelovali u uvozu, prijevozu, odlaganju ili zataškavanju problema s otpadom. Odvjetnik koji je u Liku preselio iz Zagreba Vjekoslav Bušić je odvjetnik i jedno od najprepoznatljivijih lica građanske inicijative Gospić je naš dom', koja je problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću posljednjih mjeseci snažno gurala u fokus javnosti.

Odrastao je i radio u Zagrebu, a prije otprilike tri godine preselio se u Gospić, gdje danas ima i odvjetnički ured. U javnim nastupima posebno kritizira izostanak pravodobne reakcije institucija te traži sanaciju odlagališta i utvrđivanje odgovornosti. Bušić je ujedno jedan od glavnih organizatora prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', uz naglasak da je riječ o građanskom, a ne stranačkom prosvjedu. Cijeli Bušićev portret pročitajte ovdje.

Podrška iz Siska Snježana Sužnjević Vago je dugogodišnja sisačka građanska i ekološka aktivistica, poznata ponajprije po djelovanju u inicijativama 'Siščani ne žele biti smetlišćani' i 'Zaštitimo Sisak'. U javnosti godinama upozorava na probleme gospodarenja otpadom, industrijskog onečišćenja te moguće posljedice štetnih projekata za zdravlje stanovnika, vodu, zrak i tlo.

Prosvjed Inicijative Siččani ne žele biti Smetliščani Izvor: Cropix / Autor: Mate Piskor / CROPIX







+4 Prosvjed Inicijative Siččani ne žele biti Smetliščani Izvor: Cropix / Autor: Mate Piskor / CROPIX

Posljednjih je godina posebno angažirana u protivljenju planiranim velikim peradarskim pogonima i klaonici na području Siska i Sisačko-moslavačke županije, a njezin aktivizam seže barem do inicijative 'Mreža dobrote', kroz koju je sudjelovala u humanitarnim akcijama još 2015. godine. Benkovački panker među eko aktivistima Ante Gusić je kulturni i građanski aktivist iz Benkovca, u javnosti poznat kao jedan od organizatora alternativnog glazbenog festivala Vlajternativa, koji vodi zajedno sa svojom sestrom Dunjom Gusić.

Festival godinama okuplja alternativnu i punk scenu, a Gusić kroz njegov program otvara i društvena pitanja važna za lokalnu zajednicu. Posljednjih se godina posebno angažirao oko ekoloških problema i nezakonitog odlaganja medicinskog i plastičnog otpada na području Benkovca, povezujući taj slučaj s problemima otpada u Gospiću i drugim dijelovima Hrvatske. Upravo je ekološka tematika snažno obilježila i posljednja izdanja Vlajternative, pa se Gusićev javni angažman danas ne veže samo uz nezavisnu kulturu nego i uz građanski otpor ekološkom kriminalu. Na Trgu su govorili i brojni drugi lokalni aktivisti, kao i Dora Sivka, predsjednica najdugovječnije hrvatske eko udruge Zelena akcija.