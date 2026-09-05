IZ CIJELE ZEMLJE

Učiteljica, odvjetnik, humanitarka, panker: Tko su aktivisti koji su govorili na Trgu?

B. Stilin

05.09.2026 u 14:04

Ante Gusić, Snježana Sužnjević Vago, Vjekoslav Bušić, Željka Šikić
Ante Gusić, Snježana Sužnjević Vago, Vjekoslav Bušić, Željka Šikić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper /PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Hrvatska je 2026. shvatila da je postala masovno odlagalište otpada, iako aktivisti iz manjih sredina na to već desetljećima upozoravaju. Sav se revolt, međutim, prelio zbog situacije u Lici. Na nju su najizravnije ukazali članovi građanske inicijative 'Gospić je naš dom', iako su se na prosvjedu obratili i brojni drugi dugogodišnji eko aktivisti

Među njima je najveću pozornost privukao razorno iskren govor Željke Šikić, učiteljice iz Gospića i jedne od istaknutih članica Građanske inicijative Gospić je naš dom, koja već dulje upozorava na problem ilegalno odloženog opasnog otpada.

vezane vijesti

U javnosti je posebno prepoznatljiva kao stanovnica koja živi neposredno uz sporno odlagalište te je govorila o strahu za zdravlje svoje obitelji i činjenici da vodu za piće kupuje još od 2021. godine.

Željka Šikić
Željka Šikić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper /PIXSELL

Kroz inicijativu traži hitnu sanaciju, kontinuirani monitoring okoliša te utvrđivanje kaznene odgovornosti svih koji su sudjelovali u uvozu, prijevozu, odlaganju ili zataškavanju problema s otpadom.

Odvjetnik koji je u Liku preselio iz Zagreba

Vjekoslav Bušić je odvjetnik i jedno od najprepoznatljivijih lica građanske inicijative Gospić je naš dom', koja je problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću posljednjih mjeseci snažno gurala u fokus javnosti.

Vjekoslav Bušić
Vjekoslav Bušić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper /PIXSELL

Odrastao je i radio u Zagrebu, a prije otprilike tri godine preselio se u Gospić, gdje danas ima i odvjetnički ured. U javnim nastupima posebno kritizira izostanak pravodobne reakcije institucija te traži sanaciju odlagališta i utvrđivanje odgovornosti.

Bušić je ujedno jedan od glavnih organizatora prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', uz naglasak da je riječ o građanskom, a ne stranačkom prosvjedu. Cijeli Bušićev portret pročitajte ovdje.

Snježana Sužnjević Vago
Snježana Sužnjević Vago Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper /PIXSELL

Podrška iz Siska

Snježana Sužnjević Vago je dugogodišnja sisačka građanska i ekološka aktivistica, poznata ponajprije po djelovanju u inicijativama 'Siščani ne žele biti smetlišćani' i 'Zaštitimo Sisak'.

U javnosti godinama upozorava na probleme gospodarenja otpadom, industrijskog onečišćenja te moguće posljedice štetnih projekata za zdravlje stanovnika, vodu, zrak i tlo.

Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
  • Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
  • Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
  • Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
  • Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
  • Prosvjed Inicijative Siščani ne žele biti Smetliščani
    +4
Prosvjed Inicijative Siččani ne žele biti Smetliščani Izvor: Cropix / Autor: Mate Piskor / CROPIX

Posljednjih je godina posebno angažirana u protivljenju planiranim velikim peradarskim pogonima i klaonici na području Siska i Sisačko-moslavačke županije, a njezin aktivizam seže barem do inicijative 'Mreža dobrote', kroz koju je sudjelovala u humanitarnim akcijama još 2015. godine.

Benkovački panker među eko aktivistima

Ante Gusić je kulturni i građanski aktivist iz Benkovca, u javnosti poznat kao jedan od organizatora alternativnog glazbenog festivala Vlajternativa, koji vodi zajedno sa svojom sestrom Dunjom Gusić.

Ante Gusić
Ante Gusić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper /PIXSELL

Festival godinama okuplja alternativnu i punk scenu, a Gusić kroz njegov program otvara i društvena pitanja važna za lokalnu zajednicu.

Posljednjih se godina posebno angažirao oko ekoloških problema i nezakonitog odlaganja medicinskog i plastičnog otpada na području Benkovca, povezujući taj slučaj s problemima otpada u Gospiću i drugim dijelovima Hrvatske.

Upravo je ekološka tematika snažno obilježila i posljednja izdanja Vlajternative, pa se Gusićev javni angažman danas ne veže samo uz nezavisnu kulturu nego i uz građanski otpor ekološkom kriminalu.

Na Trgu su govorili i brojni drugi lokalni aktivisti, kao i Dora Sivka, predsjednica najdugovječnije hrvatske eko udruge Zelena akcija.

Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
    +37
Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZ MINUTE U MINUTU

IZ MINUTE U MINUTU

Najveći ekološki prosvjed u povijesti Hrvatske, deseci tisuća ljudi s Trga poručili: Sram vas bilo!

  • 13:37

    Na kraju prosvjeda još su jednom ponovljeni zahtjevi koje su organizatori prosvjeda uputili Vladi:  Za Gospić Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana! Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca. Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom. Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika. Na razini RH Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah"

  • 13:14

    Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka podsjetila je na tisuće otpada u Zagrebu i podsjetila da je jedina odgovorna za zbrinjavanje i sanaciju opasnog otpada - država. 'Na Jakuševec upozoravamo već 30 godina, ali to nije usporedivo s desecima tisuća ilegalnog otpada u Gospiću. Potpis za to dao je ministar zaštite okoliša, sve je odobrio korumpirani inspektor, a premijer tvrdi da ništa ne zna! Ne treba očekivati da će doći promjena iz njihovih redova, sve je na nama i naš otpor mora biti argumentiran. Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju. Ovo je apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju', upozorila je Sivka.

  • 12:38

    Iz inicijative 'Siščani ne žele biti smetliščani', obratila se Snježana Sužnjević Vago, koja se predstavila kao 'obična baba s kutlačom'. 'Ajmo babe, da vas čujem', zavapila je te povezala sisački prosvjed s ovim ličkim. 'Dosta nam je raspačavanja naše djedovine. Neće vam proći, svim investitorima, evo vam poruka s punog Trga - ne želimo vas', jasno je ustvrdila. Nakon njih obratili su se i aktivisti iz Vranjica, Benkovca, Istre...
IZ CIJELE ZEMLJE

IZ CIJELE ZEMLJE

Učiteljica, odvjetnik, humanitarka, panker: Tko su aktivisti koji su govorili na Trgu?
DOM VOJSKE SRBIJE

DOM VOJSKE SRBIJE

Održana komemoracija Mladiću zbog koje je Europa nagazila Vučića: Skupila se zanimljiva ekipa

najpopularnije

Još vijesti