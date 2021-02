Izvješće SAD-a: Saudijski princ odobrio je ubojstvo novinara Khashoggija

Ured ravnateljice Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Američkih Država (ODNI) u petak je objavio "Procjenu uloge saudijske vlade u umorstvu Jamala Khashoggija". U objavljenom dokumentu, na prvoj stranici, stoji: 'Naša je procjena da je Muhamed bin Salman, saudijski prijestolonasljednik, odobrio da se operacijom u Istanbulu uzapti ili ubije saudijski novinar Jamal Khashoggi'

Zatim se tumači da je u doba Khashoggijeva ubojstva MBS vjerojatno poticao ozračje u kojem su savjetnici bili uplašeni da bi ih neuspjeh u ispunjavanju zadaća mogao dovesti s one strane rešetaka. Zbog toga oni vrlo vjerojatno nisu ni dovodili u pitanje MBS-ove naredbe ili poduzimali osjetljive akcije bez njegovog pristanka. U timu koji je stigao u Istanbul bio je i Saud al-Qahtani, bliski MBS-ov savjetnik, koji je kasnije, sredinom 2018. godine, javno tvrdio da ne bi donio odluku bez prijestolonasljednikova odobrenja. S njim su bili i članovi Rapid Intervention Force (Snage za brzo djelovanje, RIF), posebne jedinice u sklopu Saudijske kraljevske garde koja je zadužena za sigurnost MBS-a, odgovara isključivo njemu i samo od njega prima zapovijedi. RIF je i prije sudjelovao u operacijama izvan zemlje i u Kraljevini s ciljem ušutkavanja disidenata.

“Prijestolonasljednik je Khashoggija smatrao prijetnjom Kraljevini i snažno podržavao korištenje nasilnih mjera da ga se ušutka, ako je potrebno. Iako su saudijski dužnosnici planirali neodređenu operaciju protiv Khashoggija, ne znamo koliko su unaprijed saudijski dužnosnici odlučili da ga ozljede,” stoji u objavljenom dokumentu. I na kraju stoji popis ljudi koji su na bilo koji način bili povezani s umorstvom.

Realno, ovaj dokument nije donio ništa novo što dosad nismo znali. Ali je važan element u političkoj procjeni djelovanja administracije Joea Bidena. Koji je u četvrtak razgovarao sa saudijskim kraljem Abdulazizom al-Saudom, MBS-ovim ocem. Očito je da se čekao taj razgovor kako bi nakon toga bio objavljen i dokument, a da je Biden kralju dao do znanja da neće, za razliku od Donalda Trumpa, tolerirati takvo ponašanje.

The New York Times je objavio da, unatoč potvrdi da je MBS odgovoran, predsjednik Biden ipak neće izravno kazniti prijestolonasljednika jer je procjena administracije da bi cijena za to bila prevelika zbog važnosti Saudijske Arabije u borbi protiv terorizma te osjetljivih odnosa u zaljevskoj regiji gdje SAD planira obnovu sporazuma o nuklearnom programu s Iranom. Jedino MBS neće biti tako skoro pozvan u posjet SAD-u. Ali neće izdavati vize sudionicima zločina.