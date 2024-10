Izraelski tenkovi probili vrata baze UN-ovih mirovnjaka: 'Postali su živi štit teroristima'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je pozvao UN da evakuira pripadnike mirovnih snaga (UNIFIL) iz područja u Libanonu u kojima traju sukobi. Nekoliko sati kasnije snage su izvijestile o daljnjem izraelskom kršenju dogovora, a to se odnosi na nasilan proboj i ulazak tenkova kroz vrata vojne baze.

"Došlo je vrijeme da povučete UNIFIL iz uporišta Hezbolaha i iz zona sukoba", poručio je Netanyahu glavnome tajniku UN-a Antoniju Guterresu.

"Izraelske obrambene snage to su zatražile više puta, no s obzirom na to da su naišle na opetovano odbijanje, vojnici su posljedično postali živi štit teroristima Hezbolaha."