Izraelski parlament dao početno odobrenje za aneksiju okupirane Zapadne obale

Nacrt zakona kojim bi se izraelsko zakonodavstvo primjenjivalo na okupiranu Zapadnu obalu, potez ravan aneksiji teritorija koji Palestinci žele za svoju državu, dobio je u srijedu preliminarno odobrenje izraelskog parlamenta

Glasanje je prvo u nizu od četiriju potrebnih da bi prošao zakon i vremenski se poklapa s posjetom američkog potpredsjednika JD Vancea Izraelu, mjesec dana nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da neće dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu. Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua nije dala potporu nacrtu zakona koji su predložili zastupnici izvan njegove vladajuće koalicije. Usvojen je s 25 glasova za i 24 protiv od ukupno 120 zastupnika. Drugi zakon oporbene stranke kojim se predlaže aneksija naselja Maale Adumim usvojen je s 31 glasom za i 9 protiv.

Neke stranke Netanyahuove koalicije - stranka Židovska snaga ministra za nacionalnu sigurnost Itamara Ben-Gvira i frakcija Vjerskog cionizma ministra financija Bezalela Smotricha - glasale su za zakon koji će morati proći dugačku zakonodavnu proceduru da bi na kraju bio usvojen. Članovi Netanyahuove koalicije godinama pozivaju da Izrael formalno anektira dijelove Zapadne obale. Izrael tvrdi da teritoriji osvojeni u ratu 1967. nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornoj zemlji, dok ih Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju okupiranima.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL







+3 Donald Trump i Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL