Nizozemska treba najmanje 150 milijardi eura ulaganja u produktivnost

Najviši iznos trebao bi, po Wenninku, biti usmjeren u digitalizaciju i umjetnu inteligenciju, od 49,3 milijarde eura, a slijede biotehnologija i znanosti života s potrebnih gotovo 38 milijardi ulaganja.

Nizozemsko gospodarstvo trebalo bi rasti za 0,5 posto, a više stope rasta, od minimalno 1,5 do 2,0 posto, zahtijevaju od 151 milijardu do 187 milijardi eura ulaganja u poboljšanu produktivnost, tvrdi u izvješću Peter Wennink, bivši direktor proizvođača strojeva za čipove ASML-a.

Među glavnim sektorima Wennink je izdvojio i energiju i klimatsku tehnologiju, s nužne 26,3 milijarde dolara ulaganja, te "sigurnost i otpornost" s neke tri milijarde eura i "naglaskom na nišama" poput ekosustava za dronove, satelitskih kapaciteta i autonomnih pomorskih sustava.

Bivši šef ASML-a problem vidi ponajprije u "sporom i neizvjesnom postupku izdavanja dozvola" i u "zagušenim" električnim mrežama i u visokim cijenama energije.

Prepreka su, po njemu, i manjak radne snage s visokom stručnom spremom u prirodnim znanostima i teško zapošljavanje stranih radnika.

Velike nizozemske tvrtke, uključujući Shell i Unilever, iselile su u proteklim godinama u inozemstvo, navodeći kao razlog nepovoljnu klimu za poslovanje.

ASML pak ne smije zbog ograničenja vlada u Den Haagu i Washingtonu prodavati tehnološki najnaprednije strojeve Kini.

Wennink, tada još na čelu ASML-a, spomenuo je pogoršanje poslovne klime u Nizozemskoj još početkom prošle godine, na skupu u Den Haagu.

„Neki od elemenata koji su od nas napravili veliku tvrtku danas su pod pritiskom", izjavio je Wennink, ističući strožu regulativu i planirano ukidanje poreznih olakšica za visokokvalificirane doseljenike.

Kompanija je tadašnjoj vladi na odlasku bila spočitnula i da nije primjereno ulagala u poboljšanje infrastrukture u tehnološkom centru u Eindhovenu gdje joj je sjedište, uključujući autoceste, stanovanje i električnu mrežu.

Wennink sada vladi predlaže, između ostalog, da se poljoprivrednicima isplati naknada kako bi prodali svoje farme i time utrli put gradnji, što je u interesu ASML-a, podsjeća Reuters.

Kompanije bi pak po njegovim zamislima trebale imati više slobode pri otpuštanju radnika, a naknade za nezaposlenost trebale bi se isplaćivati samo godinu dana, umjesto dvije.