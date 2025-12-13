pokazalo izvješće

Nizozemska treba najmanje 150 milijardi eura ulaganja u produktivnost

I.V./Hina

13.12.2025 u 03:03

Vincent Karremans
Vincent Karremans Izvor: EPA / Autor: KOEN VAN WEEL
Bionic
Reading

Nizozemska treba najmanje 150 milijardi eura ulaganja u idućih 10 godina da bi poboljšala produktivnost, uz ublažene propise o doseljavanju stranih radnika s visokom stručnom spremom i poboljšanu opskrbu strujom, preporučio je u izvješću bivši čelnik tehnološkog diva ASML-a

Nizozemsko gospodarstvo trebalo bi rasti za 0,5 posto, a više stope rasta, od minimalno 1,5 do 2,0 posto, zahtijevaju od 151 milijardu do 187 milijardi eura ulaganja u poboljšanu produktivnost, tvrdi u izvješću Peter Wennink, bivši direktor proizvođača strojeva za čipove ASML-a.

Izvješće je sastavljeno po narudžbi nizozemskog ministarstva gospodarstva.

Najviši iznos trebao bi, po Wenninku, biti usmjeren u digitalizaciju i umjetnu inteligenciju, od 49,3 milijarde eura, a slijede biotehnologija i znanosti života s potrebnih gotovo 38 milijardi ulaganja.

vezane vijesti

Među glavnim sektorima Wennink je izdvojio i energiju i klimatsku tehnologiju, s nužne 26,3 milijarde dolara ulaganja, te "sigurnost i otpornost" s neke tri milijarde eura i "naglaskom na nišama" poput ekosustava za dronove, satelitskih kapaciteta i autonomnih pomorskih sustava.

Bivši šef ASML-a problem vidi ponajprije u "sporom i neizvjesnom postupku izdavanja dozvola" i u "zagušenim" električnim mrežama i u visokim cijenama energije.

Prepreka su, po njemu, i manjak radne snage s visokom stručnom spremom u prirodnim znanostima i teško zapošljavanje stranih radnika.

Velike nizozemske tvrtke, uključujući Shell i Unilever, iselile su u proteklim godinama u inozemstvo, navodeći kao razlog nepovoljnu klimu za poslovanje.

ASML pak ne smije zbog ograničenja vlada u Den Haagu i Washingtonu prodavati tehnološki najnaprednije strojeve Kini.

Wennink, tada još na čelu ASML-a, spomenuo je pogoršanje poslovne klime u Nizozemskoj još početkom prošle godine, na skupu u Den Haagu.

„Neki od elemenata koji su od nas napravili veliku tvrtku danas su pod pritiskom", izjavio je Wennink, ističući strožu regulativu i planirano ukidanje poreznih olakšica za visokokvalificirane doseljenike.

Kompanija je tadašnjoj vladi na odlasku bila spočitnula i da nije primjereno ulagala u poboljšanje infrastrukture u tehnološkom centru u Eindhovenu gdje joj je sjedište, uključujući autoceste, stanovanje i električnu mrežu.

Wennink sada vladi predlaže, između ostalog, da se poljoprivrednicima isplati naknada kako bi prodali svoje farme i time utrli put gradnji, što je u interesu ASML-a, podsjeća Reuters.

Kompanije bi pak po njegovim zamislima trebale imati više slobode pri otpuštanju radnika, a naknade za nezaposlenost trebale bi se isplaćivati samo godinu dana, umjesto dvije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATROGASCI NA TERENU

VATROGASCI NA TERENU

Veliki požar u pogonu CIAK-a pokraj Zaboka: 'Gusti dim se širi, zatvorite prozore'
opozicija se povećava

opozicija se povećava

Italija udarila kontru Bruxellesu: Meloni sad uz Belgiju u blokadi plana za rusku imovinu
rafalei nastupaju

rafalei nastupaju

Anušić otkrio veliku novost: Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor zračnog prostora

najpopularnije

Još vijesti