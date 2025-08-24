Izraelci su se valom napada na Jemen osvetili hutistima: Poginule su dvije osobe

Izrael je izveo velike napade na mete povezane s hutistima u Jemenu, objavila je u nedjelju izraelska vojska, a u njima je poginulo najmanje dvoje ljudi, po toj proiranskoj pobunjeničkoj skupini.

Izraelsko ratno zrakoplovstvo napalo je vojnu metu nedaleko od predsjedničke palače u Sani, objavila je vojska na Telegramu. Druge mete bile su dvije elektrane i skladište goriva koje koriste hutisti, po vojsci. Vojska je objavila da je val napada bio odgovor na napade hutista na Izrael, od kojih je zadnji bio izveden u petak navečer. Izraelska protuzračna obrana presrela je te projektile, po vojsci. Dvoje poginulih u Sani

Najmanje dvoje ljudi poginulo je, a 35 je ozlijeđeno u "cionističkim" zračnim napadima na Sanu u nedjelju, objavilo je hutističko ministarstvo zdravlja. Po ministarstvu, napadnuti su infrastruktura i civilne mete. Očevici u Sani rekli su da su čuli snažne eksplozije. Neke od pogođenih energetskih meta, uključujući jednu elektranu i skladište goriva, bile su korištene u civilne svrhe, navelo je ministarstvo.

Izraelski napad na glavni grad Jemena Izvor: Profimedia / Autor: Mohammed HUWAIS / AFP / Profimedia

