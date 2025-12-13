Ptičja gripa hara Španjolskom, uginule stotine roda

"Zasad nije pogođena nijedna komercijalna peradarska farma i ne postoji ozbiljan rizik za ljude", priopćila je u petak regionalna vlada Madrida.

Dodala je da uklanja lešine koristeći biosigurnosne mjere kako bi spriječila daljnje širenje virusa.

Vlast vjeruje da rode, ptice selice koje dolaze iz sjeverne Europe, prenose virus. U posljednje vrijeme su u 29 zemalja zabilježeni slučajevi izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica, podatak je Europske agencije za sigurnost hrane.