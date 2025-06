Milanović: Izrael vode kriminalci, to je zločinačka politika

Oštra kritika Izraela

Nije propustio komentirati ni sukob Izraela i Irana, a stav mu je nešto drugačiji od onog kojeg ima aktualna vlast na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem.

'Izrael trenutno vodi zločinačka klika i želi svijet uvući u rat', poručio je.

'Izrael može raditi što god hoće, tako već desetljećima, to je potpuno jasno. Mislim da s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla. To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona. Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvat svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi američkim oružjem', rekao je Milanović.

'Hrvatska treba priznati Palestinu', dodao je.