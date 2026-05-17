potvrdili zdravstveni radnici

U izraelskim napadima ubijeno pet osoba u Gazi, među njima i čelnici Hamasa

M.Či./Hina

17.05.2026 u 20:03

Izraelski napad u Gazi
Izraelski napad u Gazi Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
U izraelskim napadima ubijeno je najmanje petero Palestinaca u Pojasu Gaze u nedjelju, rekli su zdravstveni dužnosnici, dok posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe između Izraela i Hamasa

U tjednima nakon prekida zajedničkog bombardiranja Irana sa SAD-om, Izrael je pojačao svoje napade na Gazu, gdje Hamas i dalje djeluje, unatoč tome što izraelska vojska i dalje kontrolira više od polovine teritorija.

Zdravstveni radnici kažu da je u izraelskom napadu ubijen jedan Palestinac u blizini policijske postaje i drugi u šatorskom naselju u Han Junisu na jugu Pojasa Gaze. Izraelska vojska kaže da je ubila militanta koji je predstavljao neposrednu prijetnju snagama na tom području.

Odvojeno, zdravstveni radnici rekli su da je u drugom izraelskom zračnom napadu ubijeno barem troje ljudi u javnoj kuhinji blizu bolnice Al-Aksa u Deir Al-Balahu na području središnje Gaze. Izraelska vojska nije odmah komentirala taj incident.

Izraelska vojska kaže da je Iz al-Din al-Hadad, čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, ubijen u preciznom napadu na grad Gazu u petak.

Hamas je potvrdio Hadadovu smrt, no nije zaprijetio osvetom.

Izraelska vojska također je ubila Bahu Barouda, zapovjednika Sjedišta Hamasovih operacija, u zračnom napadu u subotu, optuživši ga da je planirao nekoliko napada na vojsku i izraelske civile proteklih tjedana.

Vojska je izjavila da je Baroud predstavljao neposrednu prijetnju i da je bio meta preciznog napada, dodajući da su prethodno poduzete mjere za smanjenje štete među civilima, uključujući upotrebu preciznog streljiva i zračni nadzor.

Zdravstveni dužnosnici Gaze rekli su da je Baroud zajedno s još jednom osobom ubijen u zračnom napadu, koji je ciljao njihov automobil u gradu Gazi.

Neizravni pregovori između Izraela i Hamasa o unapređenju poslijeratnog plana američkog predsjednika Donalda, Trumpa, kojim bi se trebalo okončati više od dvije godine borbi, razoružati Hamas, a izraelska vojska se povući iz Gaze, i dalje su u zastoju.

