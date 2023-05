Izrael se nada poboljšanju odnosa sa Saudijcima tijekom posjeta dužnosnika SAD-a

Najavljujući taj put u četvrtak Sullivan je rekao da Washington naporno radi na normalizaciji odnosa između Izraela i Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu taj je cilj postavio kao jedan od svojih prioriteta, a on se nakratko pridružio Sullivanovom video pozivu s Hanegbijem. 'Veoma, veoma se nadamo da će doći do pomaka tijekom njegova tamošnjeg posjeta', rekao je Hanegbi za Reshet 13 News.

Upitan bi li telefonski razgovor između saudijskih čelnika i Netanyahua predstavljao pomak, Hangebi je odgovorio: 'Postoje oni koji kažu da je bilo više od telefonskih razgovora između saudijskih i izraelskih čelnika. No ono što je važno jest da SAD vodi put prema pridruživanju Saudijske Arabije Abrahamskim sporazumima – normalizaciji i miru s Izraelom. Ako se to dogodi, to će biti povijesna prekretnica'.

Vlada bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 2020. je posredovala u povijesnom mirovnom dogovoru poznatom kao Abrahamski sporazumi koji je uključivao normalizaciju diplomatskih odnosa između Izraela i zaljevskih saveznika Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina.

Iako je Saudijska Arabija signalizirala da podržava taj sporazum, odustala je od pridruživanja, kazavši da je prioritet palestinska državnost. Potencijalno pridruživanje Rijada sporazumu otežano je napetošću s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, nedavnim pokušajem popravljanja odnosa s regionalnim rivalom Iranom te usponom Netanyahuove ekstremno desne vlade.