Izetbegović opet tvrdi da će BiH zbog Pelješkog mosta ići na sud

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović opet je u nedjelju najavio kako će njegova zemlja pred međunarodnim sudovima tražiti pravorijek o tome je li legalna gradnja Pelješkog mosta bez definiranja morske granice s Hrvatskom

U intervjuu kojega je u nedjelju objavio portal Faktor, blizak Stranci demokratske akcije (SDA), Izetbegović je kazao kako za BiH nije problem to što Hrvatska mostom spaja svoj teritorij, nego to što nije definiran način pristupa BiH otvorenome moru, a izrazio je žaljenje zbog toga što hrvatski dužnosnici u tijelima vlasti u BiH nisu prepoznali koliko je to važno za državu u kojoj žive.

'Najmanje što su zajedno s nama trebali učiniti je bilo zastupanje izbalansiranog stava – neka Hrvatska spaja svoj teritorij, ali neka prethodno odredi koridor za pristup BiH otvorenom moru u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. Nisu to učinili, već su se jednostrano stavili na stranu Hrvatske. Unatoč tome, mi imamo ranije odluke Predsjedništva BiH i novu rezoluciju Zastupničkog doma Zastupničkog doma parlamenta BiH koje nam daju dovoljno osnova da prava BiH branimo pred međunarodnim institucijama. I mi ćemo to učiniti', kazao je Izetbegović.