Izdano upozorenje zbog obilnih kiša i grmljavinskog nevremena, pogledajte gdje će ih biti najviše

Nestabilno i promjenjivo vrijeme, uz pljuskove i grmljavinu, vladat će većinom Hrvatske u petak, a za kopneni dio i sjeverni dio Jadrana izdan je žuti meteoalarm

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu puhati i bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 23 do 28 stupnjeva Celzija na kopnu, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.

Za kopneni dio Hrvatske i sjeverni Jadran izdan je žuti meteoalarm zbog očekivanih obilnih količina kiše i grmljavinskog nevremena.