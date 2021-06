Izborna čuda: Ljudi nisu glasali, neki bili i u Njemačkoj, a evidentirani su kao da jesu

RTL-ova Potraga donosi priču o izbornim nepravilnostima na više biračkih mjesta. Naime, ljudi koji nisu glasali, evidentirani su kao da jesu. 'Zaokruživani su ljudi koji nisu fizički tu koji ne izlaze na glasanje. Vidio sam da su zaokruživani ljudi, pokupio sam se i izašao van. Potpisivali smo papire i nismo htjeli biti dio toga', rekao je za RTL Potragu Tomislav Tolić, član biračkog odbora Vrhovina

'Ako te netko slučajno bude zvao u vezi izbora, treba reći da je bio na glasanju.'

Kaže i da je obavijestio porukom predsjednicu Općinskog izbornog povjerenstva o nepravilnostima, ali nije dobio nikakav odgovor. Tvrdi da se glasalo za ljude koji žive u inozemstvu.

'Privremeno sam se odjavio 12.04 i krenuli smo taj vikend za Njemačku i više nismo dolazili', kaže Antonio Babić koji je doznao da je glasao iako nije.

Na dan izbora nazvao ga je prijatelj. 'Ja sam dobio poziv od prijatelja koji me pitao kad sam stigao u Hrvatsku. Ja sam rekao da nisam dolje, a on da sam glasao na lokalnim izborima. Poslao sam upit u općinu Garčin i nakon par sati oni su mi odgovorili da sam izašao na izbore i da je moje ime zaokruženo. Krivo mi je što sam glasao, a nisam bio dolje', govori.

Gabrijel Prgomet u Hrvatskoj je bio prije dva tjedna. No, ne i u vrijeme izbora. Saznao je da je i njegovo ime bilo zaokruženo na listi glasača.



'Rekao sam da je to nemoguće zato što se nisam nalazio u Hrvatskoj. Nakon toga dobio sam drugi poziv od osobe koja je bliska predsjedniku biračkog odbora. Rekli su mi da je došlo do zabune da je moje ime zaokruženo umjesto brata i onda sam nazvao brata zato što znam što se dešava u tom mjestu i pitao sam jel izašao na izbore i on je isto negirao i rekao da nije i tu sam shvatio o čemu se radi', kaže Gabriel Prgomet.

Nazvao je kaže tada predsjednika biračkog odbora Vrhovine.

'Koji mi je rekao da je došlo do zabune i ispričao sam mu malo više. Moj brat nije bio zaokružen i mogli su se izvući na to i mogao je tokom dana doći na glasanje i to je mogao biti problem, a ovako su bili sigurni da se ja neću pojaviti', poručuje Gabriel Prgomet.