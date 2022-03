Izbjeglice iz Ukrajine mogle bi postati jeftina radna snaga EU-a: 'Oni doista žele raditi'

Političari u Bruxellesu tvrde kako će zaposliti u Europskoj uniji izbjeglice iz Ukrajine dok politolozi napominju da će stotine tisuća tih ljudi postati jeftina radna snaga

"Oni doista žele raditi, to čujem od njih samih, pa im moramo omogućiti integraciju", dodao je na konferenciji za medije tijekom 8. Kohezijskog foruma u Bruxellesu.

Španjolski poduzetnik Vicente Jiménez Ifergan, čiji je desetogodišnji sin rođen u Ukrajini, početkom mjeseca je sjeo u automobil pa od grada Málage prešao 3200 kilometara do poljskog grada Krakowa kako bi doveo ukrajinske prijatelje u Španjolsku. Ondje je zatim unajmio autobus sa 47 mjesta kako bi pomogao i drugim izbjeglicama u nevolji.

"Ne možemo sjediti ne čineći ništa", rekao je španjolskim medijima.

No što će raditi svi ti ljudi kada stignu u Španjolsku, većinom žene i djeca, zasad je nepoznato.

"Uglavnom su to žene, a tako će vjerojatno i ostati. One će trebati stjecati vještine, dokvalificirati se ako je potrebno. To je inicijativa na kojoj smo počeli raditi s državama članicama", rekao je Schmit.

"Sve zemlje su se snažno izjasnile da je potrebno integrirati te ljude. Moramo evaluirati nihove vještine, mnogi su visokokvalificirani i imaju diplome premda ih neki nemaju kod sebe jer su napustili zemlju u dramatičnim okolnostima", dodao je.