'Izabran sam kao najbolji kandidat , ne razumijem Milinovića'

Novi ravnatelj NP Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević, zbog je čijeg je imenovanja vodstvo ličko-senjskoga HDZ-a dalo ostavku, rekao je u četvrtak za Hinu kako ne razumije predsjednika županijskoga HDZ-a Darka Milinovića koji je na izvanrednoj konferenciji za novinare od njega zatražio da odustane od kandidature za ravnatelja iako ga je, dodao je, stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoiliša i energetike na javnom natječaju izabralo kao najboljeg kandidata.

’Prema crkvenim statističkim podacima iz Gospićko-senjske biskupije, koja je nešto šira od županije, od 2001. do 2017. godine otišlo je 35.000 stanovnika, a naš LAG Lika ima samo 7,5 stanovnika po četvornom kilometru. To je kao u subsaharskom području i zaštita prirode, održivi razvoj, posebno ruralni razvoj, teme su o kojima treba pričati, a ne osobne političke igre’, rekao je Kovačević. Kao dosadašnji voditelj LAG-a Like i predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske, ličkim poljoprivrednicima je iz raznih fondova EU, kako je rekao, osigurao više od 20 milijuna kuna za ruralni razvoj.

Da bi im se omogućio pristup tržištu, za uzgajivače goveda iz Like te dijela Zadarske i Karlovačke županije osnovana je i Zadruga ‘Lika coop’, čiji je on upravitelj, volonterski, bez naknade. No, kako je rekao, uskoro će podnijeti ostavku na tu funkciju. Zadruga je isporučitelj mladog mesa autohtone pasmine buše, koju uzgajaju zadrugari, a Kovačević je rekao da neki s tim u vezi spominju i sukob interesa iako je riječ o volonterskom radu. Zadruga je, naime, s Nacionalnim parkom prva nakon Domovinskog rata potpisala ugovor o dobavi domaće hrane, to jest mesa.

Kao ravnatelj Plitvičkih jezera Kovačević će se, kako je najavio, baviti ponajprije zaštitom prirode, kako nalaže zakon, te će sve gospodarske resurse staviti u funkciju filozofije održivog razvoja, što će biti nadogradnja njegove dosadašnje karijere, posebice one u prošle tri godine, kad je bio voditelj LAG-a.