Planuo požar na brdu u Vrsinama kod Trogira

'Što se tiče detonacija, na kraju je utvrđeno kako nije bila riječ ni o kakvom oružju ili streljivu, već je bila riječ o kanistrima s gorivom ili plinskim bocama koje su eksplodirale i izazvale strah i paniku, ali to je bilo samo kratkotrajno i nitko nije ozlijeđen', izvijestio je.

17:51 Na brdu u Vrsinama kod Trogira u srijedu je oko 15,30 sati planuo požar, doznaje se u Županijskom vatrogasno- operativnom centru Split. Vatra je zahvatila nisko raslinje i travu, a u gašenju sudjeluju vatrogasci sa šireg trogirskog i splitskog područja. To je već drugi veliki požar u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uz onaj u Gornjim Tučepima koji je planuo u utorak navečer.

14:33 Požar u zaleđu Skradina još nije ugašen, no već sada jasno je kako štete na poljoprivrednim kulturama neće biti male. S vatrenom stihijom koja je, prema dosadašnjim informacijama, zahvatila površinu od oko 800 hektara i harala na području Bratiškovaca, Ićeva, Plastova te prema Rupama i Dubavicama, borio se i poznati, nagrađivani skradinski i hrvatski vinar Ante Sladić koji vinograde ima na više lokacija u Plastovu.

'Vatra je prošla preko vinograda i maslinika.Teško je u ovom trenutku točno reći kolika je šteta. Sigruno je da ima štete, ali tek treba vidjeti kolika je. Požar je bio ogroman, došao je do kuća i borili smo se cijelu noć, branili kuće. U zaseoku Sladići sada se smirilo, nema otvorenog plamena, ali kanaderi još gase na području Plastova i Dubravica. Mi smo jučer obilazili svoje vinograde i gasili vatru gdje bi se pojavila koliko god smo mogli.

Nije nam izgorio nijedan vinograd, ali su nekima u susjedstvu stradali cijeli vinogradi. Nama su izgorjeli trsovi uz rub vinograda i to tamo gdje su bila neobrađena i zarasla zemljišta, bilo privatna ili državna. To je najveći problem – ta neobrađena zemljišta i to bi se konačno trebalo riješiti. Inače, ova je godina nama vinarima donijela nekoliko problematičnih situacija: bilo je i mrazeva, a sada ovaj požar', kazao je Sladić za Šibenski.hr, napominjući kako će se stvarna šteta zbrajati tek kad 'raziđe se dim' i požar u potpunosti bude ugašen.