Iz Nigerije u KBC Split stiže hrvatski državljanin obolio od Covida-19

U Klinički bolnički centar Split trebao bi stići hrvatski državljanin kojemu je u Nigeriji dijagnosticiran Covid-19, otkrio je za tportal prof. dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju splitskog KBC-a. U razgovoru o aktualnoj epidemiološkoj slici u Hrvatskoj i regiji, odgovarajući na pitanje kakvo je stanje na splitskoj Infektologiji, dr. Ivić potvrdio je da tamo trenutno nema pacijenata zaraženih koronavirusom, no i da će se to promijeniti do kraja dana

'U poslijepodnevnim satima očekujemo jednog našeg državljanina koji se razbolio u Nigeriji. Bit će kod nas u izolaciji', kazao je dr. Ivić, dodajući da oboljeli hrvatski državljanin dolazi medicinskim zrakoplovom iz Nigerije. Od dr. Željke Karin, ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, doznajemo da let iz Nigerije kasni 12 sati, pa će pacijent vjerojatno stići noćas ili sutra ujutro.