Država prodaje 30 nekretnina: Pogledajte što se nudi u centru Zagreba. Cijena? Prava sitnica

Rok za podnošenje ponuda je 1. prosinca 2025. do 12 sati, dok će se javno otvaranje ponuda održati istoga dana u Državnim nekretninama u 13:30 sati, Frana Vrbanića 50, Zagreb.

Najveći broj ponuđenih nekretnina nalazi se u Zagrebu, njih ukupno 20, među kojima su stanovi i poslovni prostori u Ilici, Draškovićevoj, Gundulićevoj, Dalmatinskoj, Brozovoj, Maksimirskoj, Kačićevoj, Selskoj, Štoosovoj, Žajinoj i Padovčevoj. Početne cijene, koje su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane sudskih vještaka, kreću se od 8.320 eura za najmanji podrumski stan u Padovčevoj 5 do 107.000 eura za poslovni prostor od 70 m² u Draškovićevoj 82.

Cijeli popis pogledajte na ovom linku.

U Gundulićevoj ulici 23B prodaju se dva potkrovna stana od 21 i 26 m² s početnim cijenama od 39.100 eura i 51.700 eura, dok su u Ilici 35 i 37 dostupni poslovni prostori od 42 do 47 m² s početnim cijenama oko 93.000 eura. U Selskoj cesti 39 u ponudi su stan od 20 m² i poslovni prostor od 18 m², a u Kačićevoj 10 prodaje se manji stan površine 12,5 m² po početnoj cijeni od 28.600 eura. U Zagrebu se također mogu kupiti dvije garaže, u Natka Nodila 3 i 5 s početnim cijenama od 14.900 eura odnosno 16.200 eura. Većina zagrebačkih prostora nalazi se u starijim zgradama s postojećom infrastrukturom, ali zahtijevaju adaptaciju. Nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.