Država prodaje 30 nekretnina: Pogledajte što se nudi u centru Zagreba. Cijena? Prava sitnica

Državne nekretnine d.o.o. objavile su četvrti ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina – K-4/25, kojim se na tržište stavlja 30 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o stanovima, poslovnim prostorima i garažama koji se prodaju prema načelu „viđeno – kupljeno“, a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Dugoj Resi i Lepoglavi
Rok za podnošenje ponuda je 1. prosinca 2025. do 12 sati, dok će se javno otvaranje ponuda održati istoga dana u Državnim nekretninama u 13:30 sati, Frana Vrbanića 50, Zagreb.
Najveći broj ponuđenih nekretnina nalazi se u Zagrebu, njih ukupno 20, među kojima su stanovi i poslovni prostori u Ilici, Draškovićevoj, Gundulićevoj, Dalmatinskoj, Brozovoj, Maksimirskoj, Kačićevoj, Selskoj, Štoosovoj, Žajinoj i Padovčevoj. Početne cijene, koje su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane sudskih vještaka, kreću se od 8.320 eura za najmanji podrumski stan u Padovčevoj 5 do 107.000 eura za poslovni prostor od 70 m² u Draškovićevoj 82.
Cijeli popis pogledajte na ovom linku.
U Gundulićevoj ulici 23B prodaju se dva potkrovna stana od 21 i 26 m² s početnim cijenama od 39.100 eura i 51.700 eura, dok su u Ilici 35 i 37 dostupni poslovni prostori od 42 do 47 m² s početnim cijenama oko 93.000 eura. U Selskoj cesti 39 u ponudi su stan od 20 m² i poslovni prostor od 18 m², a u Kačićevoj 10 prodaje se manji stan površine 12,5 m² po početnoj cijeni od 28.600 eura. U Zagrebu se također mogu kupiti dvije garaže, u Natka Nodila 3 i 5 s početnim cijenama od 14.900 eura odnosno 16.200 eura. Većina zagrebačkih prostora nalazi se u starijim zgradama s postojećom infrastrukturom, ali zahtijevaju adaptaciju. Nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.
U Dugoj Resi se prodaje pet manjih stanova u Josefa Jerusalema 1, površina od 8 do 44 m² i početnih cijena od 8.080,00 do 40.900,00 eura. Stanovi su smješteni u višestambenoj zgradi te, unatoč potrebnom uređenju, imaju potencijal za buduće korištenje.
Najveća nekretnina na ovom natječaju prodaje se u Rijeci – poslovni prostor površine 197 m² u Ružićevoj ulici 24, po početnoj cijeni od 166.000,00 eura. Prostor se nalazi u prizemlju ulične zgrade i potencijal je za različite poslovne sadržaje.
U Varaždinu, u Kukuljevićevoj ulici 21, ponuđena su tri poslovna prostora, površina od 37 do 242 m², s početnim cijenama od 9.240 eura do 67.400 eura. U Lepoglavi je za 20.000,00 eura ponuđen poslovni prostor od cca 29 m² u Hrvatskih Pavlina 3.
Zainteresirani kupci mogu predati jednu ili više ponuda, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi posebna ponuda u zasebnoj omotnici. Pregled nekretnina predviđen je u razdoblju od 10. do 14. studenoga 2025., prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama www.hr-nekretnine.hr, gdje su dostupni i svi detalji natječaja.
Kao i u prethodnim javnim pozivima, riječ je o prodaji nekretnina koje ne ispunjavaju uvjete za provedbu državnih programa priuštivog stanovanja i Statilea. Prodajom takvih prostora Državne nekretnine d.o.o. nastavljaju s aktivnim upravljanjem imovinom Republike Hrvatske i stavljanjem u promet nekretnina koje su stanjem od zadovoljavajućeg do lošeg i derutnog, a nalaze se na atraktivnim lokacijama te imaju svoj investicijski potencijal.