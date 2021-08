Ivana Pavić Šimetin: Sutra će cijela Hrvatska biti u narančastom, no teško je reći što nas čeka za tjedan dana. Razmatraju se nove mjere

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin rekla je večeras u HTV-ovom Dnevniku, komentirajući rast novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, kako rast uvijek možemo obustati i usporiti uzlazni trend pridržavanjem epidemioloških mjera i cijepljenjem, a rekla je i kako se razmatra uvođenje novih mjera

Rekla je kako se razmatra uvođenje novih mjera, između ostalog spomenuvši mogućnost skraćenja radnog vremena. Rekla je i da se puno očekuje od digitalne COVID-potvrde.



'Okupljanja gdje dolazi veći broj ljudi uz COVID-potvrdu ipak daje određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti', rekla je Pavić Šimetin



Upitana o tome znamo li zapravo realnu situaciju i točne brojeve slučajeva, Pavić Šimetin rekla je da među našim građanima ima i onih koji su pozitivni, ali nisu testirani jer nemaju znakove bolesti. Međutim, dodala je, tako je u svim zemljama.



'Uvijek je stvarni broj veći od toga jer oduvijek znamo da ima ljudi koji jesu pozitivni, ali nisu se testirali jer nemaju nikakve znakove bolesti', rekla je Pavić Šimetin.



Pavić Šimetin između ostalog je naglasila važnost cijepljenja djece koja imaju kronične bolesti ili žive u obiteljima u kojima neki drugi član obitelji ima kroničnu bolest. Rekla je i da se sva druga djeca mogu cijepiti.



'Ako dođe do kontakta s pozitivnom osobom, dijete koje je cijepljeno ne mora biti u samoizolaciji', rekla je.



Pavić Šimetin rekla je i da će maske biti obavezne u školama od petog razreda pa nadalje.



- One mjere kakve smo imali za prošlu školsku godinu, one zapravo potpuno ili gotovo iste mogu ostati i ove školske godine. Od petog razreda pa nadalje obavezne su maske, osim ako u razredu može biti veći razmak između učenika. Niži razredi osnovne škole su i do sada bili bez maske, rekla je.



Što se cijepljenja tiče, Pavić Šimetin rekla je da su imali udarne dane s više od 50.000 cijepljenih, dok se to sada usporilo.



'Usporilo se, vjerojatno si jedan dio ljudi to ne može ni organizirati tijekom ljeta s obzirom da se možda ne žele izlagati tome, prekidati svoje ljetovanje i slično, pa se nadamo da će se s povratkom u Zagreb i povratkom na radna mjesta cijepljenje ponovno ubrzati', zaključila je.