Ivan Đikić dobitnik nagrade za biokemiju FEBS-a

Nagrada mu je dodijeljena za iznimne doprinose istraživanju ubikvitinskog i autofagijskog sustav ključnih procesa koji održavaju staničnu ravnotežu i imaju presudnu ulogu u zdravlju i bolestima poput raka i neurodegenerativnih poremećaja.

'Izuzetno sam sretan i počašćen ovom nagradom. Posebno mi znači što dolazi od šire FEBS zajednice', istaknuo je tim povodom u priopćenju Đikić, dodavši kako nagradu doživljava i kao priznanje radu cijelog svog istraživačkog tima.

U sklopu nagrade, Đikić će održati plenarno predavanje na 50. FEBS kongresu u Maastrichtu u srpnju pod naslovom 'Čuvari stanične homeostaze: os ubikvitin–autofagija'.

Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.