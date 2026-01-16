Ivan Đikić dobitnik nagrade za biokemiju FEBS-a

ugledni znanstvenik

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić dobitnik je Medalje Theodor Bücher, jednog od najvažnijih priznanja u području biokemije i molekularne biologije koje dodjeljuje Federacija europskih biokemijskih društava (FEBS).

Nagrada mu je dodijeljena za iznimne doprinose istraživanju ubikvitinskog i autofagijskog sustav ključnih procesa koji održavaju staničnu ravnotežu i imaju presudnu ulogu u zdravlju i bolestima poput raka i neurodegenerativnih poremećaja.

'Izuzetno sam sretan i počašćen ovom nagradom. Posebno mi znači što dolazi od šire FEBS zajednice', istaknuo je tim povodom u priopćenju Đikić, dodavši kako nagradu doživljava i kao priznanje radu cijelog svog istraživačkog tima.

U sklopu nagrade, Đikić će održati plenarno predavanje na 50. FEBS kongresu u Maastrichtu u srpnju pod naslovom 'Čuvari stanične homeostaze: os ubikvitin–autofagija'.

Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

