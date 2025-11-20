Istraga: Neodlučan odgovor na covid-19 doveo je do 23.000 dodatnih smrtnih slučajeva

Istraga, koju je Johnson naredio u svibnju 2021., dala je oštru procjenu odgovora njegove vlade na covid-19, kritizirajući njegovo neodlučno vodstvo, njegov ured u Downing Streetu zbog kršenja vlastitih pravila, a dio kritika bio je usmjeren na njegovog glavnog savjetnika Dominica Cummingsa.

Velika Britanija je zabilježila više od 230.000 smrtnih slučajeva od covida-19, sličnu stopu smrtnosti kao u Sjedinjenim Državama i Italiji, ali višu nego u drugim zemljama u zapadnoj Europi te se još oporavlja od nastalih ekonomskih posljedica.

"U središtu britanske vlade vladala je toksična i kaotična kultura tijekom pandemije", navela je u svom izvješću predsjednica istrage, bivša sutkinja Heather Hallett.

Hallett je rekla da Johnson nije shvatio ozbiljnost virusa koji se pojavio početkom 2020. i da su ga ometali drugi vladini poslovi. Britanija je u to vrijeme bila opterećena pregovorima o izlasku iz Europske unije.

Johnson je pred odborom 2023. rekao da je njegova vlada "uvelike podcijenila" rizike te da razumije bijes javnosti.

Da je Britanija zatvorila zemlju 16. ožujka, što je samo tjedan dana ranije nego što je stvarno zatvorila, broj smrtnih slučajeva u prvom valu do srpnja smanjio bi se za oko 23.000 ili 48 posto, zaključuje se u izvješću.