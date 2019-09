Istarski HDZ o ulaganjima: Plenković, više nego ijedan premijer do sada, razumije Istru i vraća joj sve ono što zaslužuje

Čelnici istarskoga HDZ-a smatraju kako se, nakon današnjeg zaključka kojim je na Županijskoj skupštini prihvaćeno dodatno zaduživanje od 150 milijuna kuna za dovršetak pulske Opće bolnice, nastavlja jaki trend ulaganja Vlade u Istru

" Istra će dobiti suvremenu bolnicu europskih standarda. Vlada je prije tri godine povećala iznos za 300 milijuna kuna za izgradnju bolnice u Puli, a sada, kada se je javila dodatna potreba zbog poskupljenja opreme i građevine, Vlada je odobrila dodatnih 150 milijuna kuna za finalizaciju radova", istaknuo je predsjednik istarskoga HDZ-a Jurica Šiljeg u priopćenju za javnost, a predsjednik Kluba HDZ-a u Županijskoj skupštini prim. dr. Dubravko Marković je poručio kako je to samo još jedan primjer koliko Vlada vodi računa o životu svih građana Istre.

Ističući kako se time nastavlja jaki trend ulaganja Vlade u Istarsku županiju, tajnica istarskoga HDZ-a i pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić je rekla kako nakon istarskog ipsilona Vlada završava izgradnju i opremanje pulske Opće bolnice.

"Činjenice govore u korist tome da Andrej Plenković, više nego ijedan premijer do sada, razumije Istru i vraća joj sve ono što Istra zaslužuje. Svi smo svjesni da je Istra predvodnica Hrvatske u mnogočemu, a ova je Vlada to prepoznala i odlučila to stimulirati", zaključila je Udovičić.