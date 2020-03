'Ispričavam se onima koje sam uvrijedio, ali neka Plenković objasni javnosti zašto nije pročitao vapaje žene župana Tomaševića'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ispričao se 'onima koje je povrijedio' izjavom da nijedna žena u SDP-u neće biti koordinator za izborne jedinice na parlamentarnim izborima zato što koordinatorstvo nije za eksperimentiranje, ali je odbio napade političkih protivnika koji su ga prozivali

'Ono što sam rekao ispalo je malo nespretno, ispričavam se ako sam nekoga uvrijedio. Ali napadi dolaze od HDZ-a i malih stranaka ljevice. Neka Plenković objasni javnosti zašto nije pročitao vapaje žene župana Tomaševića kojeg još podržavaju, neka objasni zašto podržava nasilnika, zašto nije reagirao. HDZ je zadnji koji može govoriti o položaju i pravima žena jer oni to u svojoj kući krše', rekao je Bernardić, a prenosi N1 .

Ustvrdio je kako je SDP-u ugradio rodni paritet u stranački statut te da će pola zastupnika SDP-a u sljedećem sazivu biti žene.

'Žene imaju manje plaće, to je nepravedno i protiv toga se moramo boriti zakonskim sredstvima. To smo jučer inicirali na Forumu žena SDP-a, između ostalog zlouporabu ugovora na određeno vrijeme, zadržavanjem žena starije životne dobi, žene na upravljačkim pozicijama - to moramo zakonski regulirati i osigurati kvote. EU prosjek je oko 30% žena aktivno sudjeluje u upravama tvrtki dok je u Hrvatskoj taj postotak duplo niži. Protiv toga ćemo se boriti zakonskim rješenjima, ali i sami moramo biti promjena koju želimo vidjeti u društvu', rekao je Bernardić.