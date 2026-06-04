Iskoristite blagdan Tijelova, jer petak opet donosi promjenu: Pazite što stiže

Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 °C.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo.

Za četvrtak DHMZ najavljuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne je na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak.

U petak promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena prijepodne na istoku te u Dalmaciji.

Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak.