Iskoristite blagdan Tijelova, jer petak opet donosi promjenu: Pazite što stiže

Dok se za četvrtak u cijeloj zemlji najavljuje pretežno sunčano vrijeme, petak donosi novu promjenu
Za četvrtak DHMZ najavljuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne je na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak.
Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo.
Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 °C.
U petak promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena prijepodne na istoku te u Dalmaciji.
Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak.
Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura.
Najniža temperatura većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26 °C.