POVEĆANI RIZIK

Iran steže remen, a brodovi i dalje stoje: Evo koliko ih je zarobljeno u Zaljevu

I.H./Hina

29.08.2026 u 13:17

Brod u Hormuzu (ilustracija)
Brod u Hormuzu (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
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Četristotinjak brodova i dalje je blokirano u Perzijskom zaljevu šest mjeseci nakon početka rata u Iranu, a tisuće pomoraca još uvijek su izloženi povećanom riziku, upozorila je u subotu Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

„Iako su neki brodovi i njihove posade uspjeli napustiti Zaljev, do 400 brodova s oko šest tisuća pomoraca od početka sukoba se nije uspjelo sigurno udaljiti”, izjavio je u petak u priopćenju glavni tajnik IMO-a Arsenio Dominguez. Organizacija je od početka rata u Iranu krajem veljače potvrdila 70 napada na međunarodne brodove u Zaljevu u kojima je poginulo 19 pomoraca.

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Pogoršanje pomorske sigurnosne situacije u Zaljevu i diljem svijeta šteti svima, nastavio je Dominguez.

„No to je posebno teško za tisuće pogođenih nedužnih pomoraca”, dodao je.

Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
  • Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
  • Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
  • Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
  • Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
  • Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
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Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Pola godine nakon početka prvih izraelsko-američkih napada na Iran, napori prema zaustavljanju sukoba nalaze se u slijepoj ulici, piše dpa. Iran zahtijeva ustupke od američke vlade, a predsjednik SAD-a Donald Trump pokušava izvršiti pritisak na vodstvo u Teheranu kroz „gospodarski rat”.

Iranske oružane snage u to vrijeme prijetnjama i napadima pokušavaju prisiliti brodarske tvrtke na suradnju, a američka mornarica istovremeno održava pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavila priljev sredstava Teheranu.

Prema navodima CENTCOM-a, američkog vojnog zapovjedništva nadležnog za regiju, američke su snage u sklopu blokade do sada preusmjerile 82 trgovačka broda, tri su onesposobile, a na dva se ukrcale.

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