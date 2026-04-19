Trump zaprijetio Iranu: 'Ako ne prihvatite dogovor, uništit ćemo svaku elektranu i most'

Trump ponovno prijeti: 'Ako ne prihvate dogovor, sve ćemo uništiti'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da američki predstavnici putuju u Islamabad na nove pregovore s Iranom, uz oštru poruku da će u slučaju neuspjeha razgovora uslijediti vojni udari na ključnu infrastrukturu.

‘Moji predstavnici putuju u Islamabad u Pakistanu – bit će tamo sutra navečer radi pregovora’, napisao je na društvenim mrežama.

‘Nudimo vrlo pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako ne, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu’, dodao je.

Upozorivši da više neće biti ‘finog pristupa’ ako pregovori propadnu, Trump je poručio da bi elektrane i mostovi ‘brzo i lako bili srušeni’.

Optužio je Iran za kršenje primirja, tvrdeći da su iranske snage pucale u Hormuškom tjesnacu. U objavi na društvenim mrežama naveo je da su ‘jučer ispaljeni hici’, za koje tvrdi da su bili usmjereni prema francuskom brodu i teretnom brodu iz Ujedinjenog Kraljevstva.

‘To baš i nije bilo lijepo, zar ne?’, napisao je Trump.

Istodobno je ocijenio ‘čudnom’ odluku Irana da zatvori Hormuški tjesnac, istaknuvši da je, prema njegovim riječima, američka blokada već ograničila promet tim pomorskim pravcem.

Trump tvrdi da Iran takvim potezima zapravo šteti sam sebi, navodeći da zatvaranjem prolaza gubi oko 500 milijuna dolara dnevno, dok Sjedinjene Američke Države, kako kaže, ‘ne gube ništa’.