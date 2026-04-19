Trump zaprijetio Iranu: 'Ako ne prihvatite dogovor, uništit ćemo svaku elektranu i most'

Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte, uz poruku da će ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu i, kako tvrde u Teheranu, ispune svoje obveze. Prema dostupnim informacijama, Iran je otvorio vatru na brodove koji su pokušali proći kroz tjesnac, a zabilježena su najmanje tri napada na trgovačka plovila.
Američki predsjednik Donald Trump reagirao je izjavom da je potez Irana 'pomalo simpatičan', ali je naglasio da Sjedinjene Države 'neće pristati na ucjene'. Istodobno, Trump je najavio da bi uskoro moglo biti novih informacija o odnosima s Iranom, navodeći da se vode 'vrlo dobri razgovori' o mogućem okončanju sukoba. Ipak, upozorio je da neće produžiti primirje ako se dogovor ne postigne do srijede. Dodao je i da postoje 'prilično dobre vijesti', bez dodatnih pojašnjenja.
S druge strane, iranske vlasti poručile su da se novi izravni pregovori s američkom stranom zasad ne planiraju. Ključno otvoreno pitanje ostaje iranski program obogaćivanja urana, pri čemu Washington traži da Teheran preda zalihe obogaćenog materijala.
14:37
Trump ponovno prijeti: 'Ako ne prihvate dogovor, sve ćemo uništiti'
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da američki predstavnici putuju u Islamabad na nove pregovore s Iranom, uz oštru poruku da će u slučaju neuspjeha razgovora uslijediti vojni udari na ključnu infrastrukturu.
‘Moji predstavnici putuju u Islamabad u Pakistanu – bit će tamo sutra navečer radi pregovora’, napisao je na društvenim mrežama.
‘Nudimo vrlo pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako ne, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu’, dodao je.
Upozorivši da više neće biti ‘finog pristupa’ ako pregovori propadnu, Trump je poručio da bi elektrane i mostovi ‘brzo i lako bili srušeni’.
Optužio je Iran za kršenje primirja, tvrdeći da su iranske snage pucale u Hormuškom tjesnacu. U objavi na društvenim mrežama naveo je da su ‘jučer ispaljeni hici’, za koje tvrdi da su bili usmjereni prema francuskom brodu i teretnom brodu iz Ujedinjenog Kraljevstva.
‘To baš i nije bilo lijepo, zar ne?’, napisao je Trump.
Istodobno je ocijenio ‘čudnom’ odluku Irana da zatvori Hormuški tjesnac, istaknuvši da je, prema njegovim riječima, američka blokada već ograničila promet tim pomorskim pravcem.
Trump tvrdi da Iran takvim potezima zapravo šteti sam sebi, navodeći da zatvaranjem prolaza gubi oko 500 milijuna dolara dnevno, dok Sjedinjene Američke Države, kako kaže, ‘ne gube ništa’.
14:34
Procurila dramatična snimka iz Hormuškog tjesnaca
Kapetan indijskog naftnog tankera zatražio je jučer dopuštenje za povlačenje nakon što je brod bio izložen vatri iranske mornarice u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
13:32
Šef iranske vojske: ‘Branit ćemo zemlju do posljednjeg daha’
Načelnik iranske vojske Amir Hatami poručio je da će oružane snage nastaviti braniti ‘neovisnost, teritorijalni integritet i sigurnost’ zemlje na kopnu, u zraku i na moru.
Istaknuo je da je vojska, zajedno s drugim granama oružanih snaga, spremna odlučno se suprotstaviti ‘neprijateljima’ uz daljnje jačanje vojnih sposobnosti.
Hatami je naglasio da su iranske snage motivirane duhom žrtve i, kako je rekao, ‘džihada’, te da ostaju ‘nepokolebljivo posvećene svojoj misiji’.
‘Naše snage su spremne suočiti se s neprijateljem do posljednjeg daha, s prstom na okidaču, spremne na sukob i žrtvu’, izjavio je.
13:26
Teheran ne popušta: Dva tankera vraćena iz Hormuškog tjesnaca
Iranske oružane snage zaustavile su i vratile dva naftna tankera koji su pokušali proći kroz Hormuški tjesnac, objavila je agencija Tasnim povezana s Iranskom revolucionarnom gardom.
Prema tim navodima, tankeri koji su plovili pod zastavama Bocvane i Angole pokušali su tranzit kroz tjesnac, ali su ‘prisiljeni promijeniti kurs i povući se’ zbog, kako se navodi, pravodobne reakcije iranskih snaga.
Ovaj potez dolazi nakon što je Teheran objavio da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka.
12:28
Iranski dužnosnik nije štedio Kaju Kallas
Esmail Baghaei, čelnik iranskog Centra za javnu diplomaciju i glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, u subotu je prozvao Europsku uniju zbog, kako tvrdi, licemjernih optužbi da Iran krši međunarodno pravo.
11:05
Iranski predsjednik napao Trumpa: 'Tko ste vi da nam oduzimate prava?'
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan oštro je kritizirao američkog predsjednika Donalda Trumpa, poručivši da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo Iranu uskraćivati korištenje nuklearne energije.
10:52
Teheran jasan: Predaja uranija SAD-u ‘ne dolazi u obzir’
Iran neće predati svoje zalihe obogaćenog uranija Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je zamjenik ministra vanjskih poslova Saeed Khatibzadeh, demantirajući ranije tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump je u petak poručio da će Washington surađivati s Teheranom na preuzimanju iranskog obogaćenog uranija i njegovu prijenosu u SAD. Međutim, Khatibzadeh je u izjavi za Associated Press takav scenarij odbacio.
‘Mogu vam reći da nikakav obogaćeni materijal neće biti poslan u Sjedinjene Države. To uopće nije opcija’, rekao je, dodajući da Iran neće pristati na prijedloge koje smatra neprihvatljivima.
Istodobno je optužio američku stranu da i dalje inzistira na, kako je naveo, pretjeranim zahtjevima, što otežava napredak u pregovorima.
‘Još nismo u fazi da prijeđemo na konkretan sastanak jer postoje pitanja u kojima Amerikanci nisu odustali od svojih maksimalističkih pozicija’, rekao je Khatibzadeh.
10:28
Spremaju se novi pregovori između Irana i SAD-a?
Novi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi se održati već prije petka, tvrde dva sigurnosna izvora iz Pakistana, pozivajući se na niz konkretnih događaja koji upućuju na pojačane diplomatske aktivnosti.
09:43
Iran: SAD je donio glupu odluku
Tijekom noći oglasio se Mohamad Bager Galibaf, jedan od glavnih iranskih pregovarača i važan akter unutar režima. U televizijskom obraćanju predsjednik iranskog parlamenta komentirao je stanje mirovnih pregovora uoči približavanja roka za primirje u srijedu, kao i odluku Irana da povuče odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.
Upozorio je da će taj pomorski pravac ostati zatvoren ako Sjedinjene Američke Države nastave blokirati brodove koji ulaze i izlaze iz iranskih luka:
‘Već nekoliko dana blokiraju Hormuški tjesnac... Kakva glupa i nerazumna odluka... To je još jedna njihova pogreška. Ako ne ukinete blokadu, promet kroz Hormuški tjesnac zasigurno će biti ograničen, i u to nema nikakve sumnje.’
09:03
Hutisti prijete zatvaranjem tjesnaca Bab el-Mandeb
Hutisti iz Jemena zaprijetili su zatvaranjem tjesnaca Bab el-Mandeb, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, upozorivši da bi takav potez mogao uslijediti ako Sjedinjene Američke Države nastave, kako tvrde, blokirati mirovne procese, čime bi dodatno ugrozili globalni promet robe i energenata.