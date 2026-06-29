Iran odgovorio Macronu: Ne dolijevajte ulje na vatru svojim provokacijama

Situacija je osjetljiva i složena, snažno savjetujemo Francuskoj da je dodatno ne komplicira svojim provokacijama, dodao je Gharibabadi, objavio je Reuters.

Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da Francuska i Oman surađuju na smanjenju napetosti na Bliskom istoku te da će surađivati ​​sa svojim partnerima na uklanjanju mina iz Hormuškog tjesnaca.