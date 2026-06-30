Irak se želi pridružiti grupi zemalja: 'Definitivno će biti dobra ideja'

"BRICS je vrlo važna organizacija i nadam se da će Irak jednog dana biti njezin dio", rekao je veleposlanik. Eventualno pridruživanje Iraka BRICS-u "ovisi o mnogo čemu", dodao je irački dužnosnik, izdvojivši organizaciju grupe i uvjete za članstvo.

"No, pridruživanje skupini definitivno će biti dobra ideja", dodao je Mostafa za TASS.

BRICS su 2006. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a priključivanje Južnoafričke Republike u 2011. donijelo je grupi ime BRICS. Cilj je BRICS-a razvijati konzistentan, aktivan, pragmatičan i otvoren dijalog i suradnju među zemljama članicama, definirano je na prvom samitu u Jekaterinburgu u lipnju 2009. godine, podsjeća TASS.

Naknadno je grupa usvojila principe nesvrstanosti i neutralnosti, dodaje ruska novinska agencija.

BRICS se ponovno proširio u siječnju 2024. godine, kad su punopravni članovi postali Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Etiopija, a početkom 2025. pridružila im se i Indonezija.