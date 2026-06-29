IDF napao 200 metara dugačak tunel u Libanonu: 'Pogodili smo raketni bacač'

Sjedinjene Američke Države unaprijed su obaviještene o napadu na 200 metara dugačak tunel u gradiću Majdal Zoun, stoji u izjavi dvojice izraelskih dužnosnika. Prema izraelskoj izjavi, u tunelu su se nalazile stotine komada oružja i raketnih bacača.

Napad je uslijedio tek nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je u području grada Nabatieha u južnom Libanonu izvršila napad na naoružane pripadnike Hezbolaha te pogodila raketni bacač.

Prema sigurnosnom sporazumu koji su Izrael i Libanon postigli u petak uz posredovanje SAD-a, Izrael bi se trebao postupno povući iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. Istovremeno bi izraelskim snagama bilo bi dozvoljeno da se zasad zadrže u proširenoj sigurnosnoj zoni.