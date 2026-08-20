Interventna policija u zadarskoj bolnici: Neugodan prizor iznenadio pacijente

Zadrani koji su u srijedu bili u Općoj bolnici Zadar, svjedočili su neobičnom prizoru - pripadnicima posebnog tima interventne policije koji su u bolnicu dovezli zatvorenika
Kako piše Slobodna Dalmacija, pet je policajaca naoružanih automatskim oružjem stajalo ispred ulaza u Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice Zadar i čekao da liječnik obradi zatvorenika. Nakon toga zatvorenik i policajci vratili su se u Zatvor u Zadru.
Na upit Slobodne Dalmacije, iz Ministarstva pravosuđa, potvrdili su kako je jedan istražni zatvorenik sproveden iz Zatvora u Zadru na liječnički pregled u Opću bolnicu Zadar, nakon čega je vraćen u zatvor.
Neslužbeno, zatvorenik koji je doveden u bolnicu slučajno se ozlijedio u ćeliji u kojoj boravi, pri čemu je dobio lakše tjelesne ozlijede te je sam zatražio liječničku pomoć.
Slobodna Dalmacija navodi kako se, neslužbeno, radi o Stjepanu Mihoviloviću, poznatom i kao Klis, koji se u Zadru nalazi na izdržavanju kazne. Mihovilović je dobro poznat pripadnik krim miljea koji je u zatvoru bio i u Njemačkoj nakon što je u srpnju 2020. uhićen u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji. Njega i još jednog mladića s područja Kaštela sumnjičilo se za krijumčarenje oko 30 kilograma kokaina i 50 kilograma marihuane. U lipnju ove godine pak doveden je na Općinski sud u Splitu gdje je trebalo započeti suđenje zbog optužbe za iznudu.