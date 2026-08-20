sve je kratko trajalo

Interventna policija u zadarskoj bolnici: Neugodan prizor iznenadio pacijente

M.Či.

20.08.2026 u 16:38

Interventna policija
Interventna policija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Zadrani koji su u srijedu bili u Općoj bolnici Zadar, svjedočili su neobičnom prizoru - pripadnicima posebnog tima interventne policije koji su u bolnicu dovezli zatvorenika

Kako piše Slobodna Dalmacija, pet je policajaca naoružanih automatskim oružjem stajalo ispred ulaza u Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice Zadar i čekao da liječnik obradi zatvorenika. Nakon toga zatvorenik i policajci vratili su se u Zatvor u Zadru.

Na upit Slobodne Dalmacije, iz Ministarstva pravosuđa, potvrdili su kako je jedan istražni zatvorenik sproveden iz Zatvora u Zadru na liječnički pregled u Opću bolnicu Zadar, nakon čega je vraćen u zatvor.

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Neslužbeno, zatvorenik koji je doveden u bolnicu slučajno se ozlijedio u ćeliji u kojoj boravi, pri čemu je dobio lakše tjelesne ozlijede te je sam zatražio liječničku pomoć.

Slobodna Dalmacija navodi kako se, neslužbeno, radi o Stjepanu Mihoviloviću, poznatom i kao Klis, koji se u Zadru nalazi na izdržavanju kazne. Mihovilović je dobro poznat pripadnik krim miljea koji je u zatvoru bio i u Njemačkoj nakon što je u srpnju 2020. uhićen u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji. Njega i još jednog mladića s područja Kaštela sumnjičilo se za krijumčarenje oko 30 kilograma kokaina i 50 kilograma marihuane. U lipnju ove godine pak doveden je na Općinski sud u Splitu gdje je trebalo započeti suđenje zbog optužbe za iznudu.

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