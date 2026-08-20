Interventna policija u zadarskoj bolnici: Neugodan prizor iznenadio pacijente

Kako piše Slobodna Dalmacija, pet je policajaca naoružanih automatskim oružjem stajalo ispred ulaza u Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice Zadar i čekao da liječnik obradi zatvorenika. Nakon toga zatvorenik i policajci vratili su se u Zatvor u Zadru.

Na upit Slobodne Dalmacije, iz Ministarstva pravosuđa, potvrdili su kako je jedan istražni zatvorenik sproveden iz Zatvora u Zadru na liječnički pregled u Opću bolnicu Zadar, nakon čega je vraćen u zatvor.