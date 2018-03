Infekcije koje se razvijaju zbog prekomjerne uporabe antibiotika godišnje ubiju pola milijuna ljudi

Mnogima je sasvim normalno već kod prvih znakova obične prehlade posegnuti za antibiotikom, međutim prekomjerna potrošnja tih inače učinkovitih lijekova može imati vrlo ozbiljne nuspojave koje predstavljaju jednu od većih prijetnji globalnom zdravlju

Unatoč tome što stručnjaci potiču na oprezniju uporabu antibiotika, istraživanje međunarodnog tima znanstvenika pokazalo je kako je u periodu od 2000. do 2015. godine svjetska potrošnja lijekova porasla za čak 65 posto. Doduše, u 76 razvijenijih zemalja svijeta zabilježen je određeni napredak, no on je gotovo pa zanemariv kad se tome pribroje statistike iz siromašnijih zemalja.

Posebno problematične su nerazvijene i srednje razvijene zemlje, u kojima gospodarski rast podrazumijeva i lakši pristup lijekovima.