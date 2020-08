Imotska krajina novo je žarište korone, u dva tjedna imaju 84 zaražene osobe. Epidemiolog Maras umiruje građane: Stanje je pod kontrolom

Zabrinjavajuće je i zbunjujuće stanje s koronavirusom u Imotskoj krajini. Naime, iz dana u dan pristižu podaci o sve većem broju oboljelih, ne samo u gradu Imotskom već i po mjestima diljem Imotske krajine.

Niti dva mjeseca nakon toga, točnije za pedesetak dana, u Imotskoj krajini posve drukčija slika. Samo od 1. kolovoza do srijede 19. kolovoza 84 oboljele osobe, jedna preminula i više od 300 u samoizolaciji (?). I ono što posebno bode oči - nedisciplina prema epidemiološkim uputama, posebno kod mlađe populacije. Vidljivo je to bilo za obilježavanja Dana grada, ali i vikendima, piše Slobodna Dalmacija.

Stanje jest puno lošije od onoga u takozvanom prvom valu, ali je pod kontrolom - umirujuće su riječi glavnog imotskog epidemiologa dr. Joška Marasa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.



'Sve je krenulo tamo od 10. srpnja', veli dr. Maras i objašnjava:



'Tada su počeli prvi slučajevi. Bez obzira na visoki broj oboljelih, što se nas u epidemiološkoj službi tiče sve je još uvijek pod kontrolom. Detektirani su oboljeli, a njihovi bliži kontakti stavljeni u samoizolaciju. No, ako se opustimo mogli bismo u Imotskom izgubiti korake. Ono što je važno - uveli smo u Imotskom dijagnostiku tako da možemo uzeti briseve usne šupljine i nosa i onda to šaljemo u Split i već sutradan imamo nalaze. U početku smo pravili pet, šest uzoraka, a ovih posljednjih dana imamo i do šezdesetak uzoraka. Dolaze nam ljudi sa simptomima, ili ako trebaju ići na neki operativni zahvat ili preko granice. Ono što se zarazilo, sve je to bilo u početku svadbe, rođendani, pa obiteljske epidemije, pa slučaj u Hitnoj medicini, nekoliko slučajeva u ugostiteljskom objektu. Mislim da je ovo vrhunac zaraze u Imotskoj krajini i s opadanjem broja gostiju će se ta brojka iz dana u dan smanjivati. Ipak mislim da su brojke posljednjih dana od desetak, petnaest i evo u srijedu i 23 oboljela ipak velike za ovoliku populaciju. Na sreću, blage su kliničke slike bolesti, u ovoj već epidemiji na području krajine imamo i nekoliko ozbiljnih upala pluća, imali smo jednu osobu koja je preminula. Sada nam je najvažnije odvojiti mlade od onih starijih, jer je dosta mlađe populacije zaraženo virusom. Ovo je po meni, znači, kulminacija zaraze i sada bi brojke trebale biti niže. Mjere su individualne i ljudi bi se trebali čuvati, a posebno mlađi, oni između 20 i 30 godina, jer oni prenose to na svoje starije. Molim ovim putem i punu ozbiljnost svakog građanina Imotskog i Imotske krajine, jer bilo kakvo opuštanje i nepridržavanje ovih mjera mogu nas uvući u vrlo ozbiljan problem', veli dr. Maras.