Imate li ovaj proizvod kod kuće? Inspektorat ga povlači s polica

V. B.

13.02.2026 u 22:20

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvijestila je u petak da je Državni inspektorat opozvao Vodopivec pečene prsne vrške koji se prodaju u rinfuzi i vakuum pakiranju zbog utvrđenih perfluoroalkil spojeva (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu

Riječ je o proizvodima: pečeni prsni vršci – prodaja u rinfuzi, LOT 020226, rok trajanja 17.02.2026. i LOT 030226 rok trajanja 18.02.2026. te pečeni prsni vršci – vakuum pakiranje, LOT 230126 rok trajanja 24.03.2026; LOT 270126 rok trajanja 28.03.2026; LOT 290126 rok trajanja 29.03.2026; LOT 020226 rok trajanja 03.04.2026 i LOT 030226 rok trajanja 03.04.2026.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe br. 1881/2006.

Proizvod na tržište stavlja tvrtka Vodopivec Istra.

