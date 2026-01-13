Na testu je pala skoro svaka treća boca ekstradjevičanskog maslinovog ulja

Poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata uzorkovali su ekstradjevičansko maslinovo ulje tijekom redovitih nadzora prošle godine
Ukupno je uzorkovano 30 ekstradjevičanskih maslinovih ulja. Nesukladnosti su utvrđene u devet uzoraka, a u dvama slučajevima donesena su rješenja kojima je naređeno povlačenje proizvoda s tržišta, doznao je Dnevnik Nove TV. Drugim riječima na testu je pala gotovo svaka treća boca ovog proizvoda.
Najveća opasnost je u tome što prosječan potrošač lažno ulje najčešće ne može prepoznati. Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" upozoravaju da zamjenski preparati imaju vrlo lošu kvalitetu i mogu sadržavati mineralna ulja.
U Italiji i Španjolskoj masline se dodatno obrađuju otapalima kako bi se izvukla preostala masnoća. Tako dobiveno ulje znatno je slabije kvalitete. Upravo je iz tih zemalja do listopada prošle godine u Hrvatsku uvezeno najviše ulja, gotovo tri i pol milijuna kilograma.
Maslinari zato traže izmjene zakona i traži da osim kemijske uvezeno ulje ima napravljenu i organoleptičku analizu, koju je, kako kažu teže naštimat.