Na testu je pala skoro svaka treća boca ekstradjevičanskog maslinovog ulja

V. B.

13.01.2026 u 21:23

Maslinovo ulje
Maslinovo ulje Izvor: EPA / Autor: Guillaume Horcajuelo
Poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata uzorkovali su ekstradjevičansko maslinovo ulje tijekom redovitih nadzora prošle godine

Ukupno je uzorkovano 30 ekstradjevičanskih maslinovih ulja. Nesukladnosti su utvrđene u devet uzoraka, a u dvama slučajevima donesena su rješenja kojima je naređeno povlačenje proizvoda s tržišta, doznao je Dnevnik Nove TV. Drugim riječima na testu je pala gotovo svaka treća boca ovog proizvoda.

Najveća opasnost je u tome što prosječan potrošač lažno ulje najčešće ne može prepoznati. Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" upozoravaju da zamjenski preparati imaju vrlo lošu kvalitetu i mogu sadržavati mineralna ulja.

U Italiji i Španjolskoj masline se dodatno obrađuju otapalima kako bi se izvukla preostala masnoća. Tako dobiveno ulje znatno je slabije kvalitete. Upravo je iz tih zemalja do listopada prošle godine u Hrvatsku uvezeno najviše ulja, gotovo tri i pol milijuna kilograma.

Maslinari zato traže izmjene zakona i traži da osim kemijske uvezeno ulje ima napravljenu i organoleptičku analizu, koju je, kako kažu teže naštimat.

