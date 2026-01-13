Na testu je pala skoro svaka treća boca ekstradjevičanskog maslinovog ulja

Ukupno je uzorkovano 30 ekstradjevičanskih maslinovih ulja. Nesukladnosti su utvrđene u devet uzoraka, a u dvama slučajevima donesena su rješenja kojima je naređeno povlačenje proizvoda s tržišta, doznao je Dnevnik Nove TV. Drugim riječima na testu je pala gotovo svaka treća boca ovog proizvoda.

Najveća opasnost je u tome što prosječan potrošač lažno ulje najčešće ne može prepoznati. Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" upozoravaju da zamjenski preparati imaju vrlo lošu kvalitetu i mogu sadržavati mineralna ulja.