Imate bolne menstruacije? Pitajte šefa da vam sredi plaćeni dopust

Iako je samo nekoliko zemalja ozakonilo plaćeni dopust zbog menstrualnih bolova, sve više kompanija diljem svijeta omogućuje svojim zaposlenicama da razdoblje bolnih menstruacija provedu kod kuće, oslobođene brige o rezanju plaće zbog bolovanja. Trebaju li i hrvatski poslodavci olakšati ženama s jakim bolovima i(li) obilnim krvarenjem 'one dane u mjesecu', 'tetku' ili 'stvari', kako se eufemistički naziva cikličko mjesečno krvarenje nastalo ljuštenjem sluznice maternice nakon ovulacije

Kompanija Nike prva je, 2007. godine, uvela plaćeni dopust za žene s bolovima za vrijeme menstruacije. Njezin primjer slijedilo je nekoliko azijskih tvrtki, a prva britanska tvrtka koja se odlučila na isti korak, Coexist, učinila je to potaknuta istraživanjem prema kojemu se produktivnost zaposlenica povećava kad su one svjesne energetske dinamike svog ciklusa i rade u skladu s njim. Bex Baxter , direktor Coexista, ustvrdio je da ne želi više gledati kako se žene po uredima previjaju od menstrualnih bolova, a ne žele ići kući jer nisu bolesne. Osim toga, 'neposredno nakon menstruacije žene su triput produktivnije nego obično'.

Prema britanskom istraživanju, 90 posto žena osjeća tegobe za vrijeme menstruacije, no samo dva posto njih osjeća jake bolove. To znači da poslodavci u startu ne bi trebali brinuti zbog masovnih izostanaka žena s posla, iako hrvatski poslodavci pušu i na hladno zbog zloupotreba radnih propisa. Nije isključeno da bi plaćeni menstrualni dopust nastojale koristiti i zaposlenice bez jakih bolova. S druge strane, u postojećoj situaciji upravo su žene s problematičnim menstruacijama prisiljene izostajati s posla i odricati se dijela plaće kroz institut bolovanja.

'Tada bi svaka žena trebala podnijeti poslodavcu zahtjev za plaćenim dopustom, jer bi se takav dopust morao odobriti. Mislim da bi to možda bilo doista dobro napraviti, ali na način da žene koje imaju takve probleme što ih onemogućuju u radu osiguraju liječničku potvrdu. U toj situaciji ženama je potrebno izaći u susret, ali treba promisliti kako to napraviti', kaže Ribičić za tportal.

Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), kaže za tportal da već godinama nije imala slučaj da žena traži bolovanje zbog menstrualnih tegoba. Uz obiteljske liječnike, takvo bolovanje odobravaju ginekolozi.

Razlog bolovanja - tajna

'Napišemo šifru, ali se ona ne vidi u doznaci za bolovanje. To je zaštita prava pacijenata i vrijedi za bilo koju dijagnozu. Poslodavac ne mora znati zbog čega je pacijent na bolovanju, osim, naravno, ako je u pitanju nesreća na radu. U slučaju menstrualnih bolova obično se odobrava dan-dva bolovanja, ali ne sjećam se kad sam posljednji put dala bolovanje zbog bolne menstruacije. KoHOM je, inače, predlagao radnoj skupini za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju to da poslodavci mogu zaposlenicima davati do pet slobodnih dana godišnje upravo za ovakve slučajeve, kada ih boli želudac, imaju glavobolju ili bolnu menstruaciju, pa da za te kratke izostanke što manje dolaze nama. To je inače praksa u svijetu, ali nije odgovaralo ni poslodavcima ni HZZO-u', otkriva Vikica Krolo, obiteljska liječnica u Splitu.